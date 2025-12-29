Google дозволить змінити адресу електронної пошти

Компанія Google готує запуск нової функції, яка дозволить користувачам змінювати адресу електронної пошти, прив’язану до облікового запису, і тим самим відмовитися від старих Gmail-адрес, створених багато років тому. Йдеться про повноцінну зміну логіну для входу в послуги компанії, а не про додавання додаткової адреси.

У службі підтримки Google уточнюється, що нововведення поширюватиметься і на поштові скриньки домену @gmail.com. Раніше подібна можливість існувала тільки для тих акаунтів, де як основна пошта використовувалися адреси сторонніх провайдерів. Тепер користувачі зможуть замінити одну Gmail-адресу на іншу всередині одного і того ж аккаунту. У компанії зазначають, що функція розгортається поступово і стане доступною всім користувачів поетапно. При цьому на даний момент сторінка з описом нововведення доступна лише мовою хінді.

Навіщо змінювати адресу електронної пошти в Google

У Google пояснюють, що адреса електронної пошти, пов’язана з обліковим записом, використовується для входу в усі сервіси компанії і є основним ідентифікатором користувача. Після оновлення з’явиться можливість замінити поточну адресу, що закінчується на gmail.com, на нову адресу з тим самим доменом. При цьому вихідна пошта не буде видалена та збереже зв’язок з обліковим записом.

Після зміни адреси листа продовжать надходити як на старий, так і новий Gmail. Обидві адреси можна буде використовувати для авторизації у сервісах Google, включаючи Gmail, Карти, YouTube, Google Play та Диск. Всі дані облікового запису, такі як фотографії, повідомлення та отримані електронні листи, залишаться доступними без змін. Стара адреса буде переведена в статус псевдоніма і залишиться закріпленою за користувачем, тобто її не зможуть зайняти інші люди.

У компанії підкреслюють, що зміна адреси можлива не частіше ніж один раз на 12 місяців. Крім того, для одного облікового запису передбачено обмеження за кількістю таких змін: всього можна буде змінити адресу @gmail.com не більше трьох разів, що означає максимум чотири пов’язані адреси за весь час. Повторно використовувати стару Gmail-адресу для того ж облікового запису дозволяється, однак створити нову адресу або видалити існуючу протягом року після зміни буде неможливо.

Google також попереджає, що в окремих випадках стара адреса може продовжувати відображатися, наприклад, у подіях, створених раніше у календарі. Коли функція стане доступною конкретному користувачу, змінити адресу Gmail можна буде через розділ «Мій обліковий запис» у налаштуваннях аккаунту Google.