 

Google даст возможность сменить адрес электронной почты

29.12.25

Gmail dark mode

 

Компания Google готовит запуск новой функции, которая позволит пользователям менять адрес электронной почты, привязанный к аккаунту, и тем самым отказаться от старых Gmail-адресов, созданных много лет назад. Речь идёт о полноценной смене логина для входа в сервисы компании, а не о добавлении дополнительного адреса.

 

В службе поддержки Google уточняется, что нововведение будет распространяться и на почтовые ящики с доменом @gmail.com. Ранее подобная возможность существовала только для тех аккаунтов, где в качестве основной почты использовались адреса сторонних провайдеров. Теперь же пользователи смогут заменить один Gmail-адрес на другой внутри одного и того же облікового запису. В компании отмечают, что функция разворачивается постепенно и станет доступна для всех пользователей поэтапно. При этом на данный момент страница с описанием нововведения доступна только на языке хинди.

 

Зачем менять адрес электронной почты в Google

 

В Google поясняют, что адрес электронной почты, связанный с аккаунтом, используется для входа во все сервисы компании и служит основным идентификатором пользователя. После обновления появится возможность заменить текущий адрес, оканчивающийся на gmail.com, на новый адрес с тем же доменом. При этом исходная почта не будет удалена и сохранит связь с аккаунтом.

 

После изменения адреса письма продолжат поступать как на старый, так и на новый Gmail. Оба адреса можно будет использовать для авторизации в сервисах Google, включая Gmail, Карты, YouTube, Google Play и Диск. Все данные аккаунта, такие как фотографии, сообщения и ранее полученные электронные письма, останутся доступными без изменений. Старый адрес будет переведён в статус псевдонима и останется закреплённым за пользователем, то есть его не смогут занять другие люди.

 

В компании подчёркивают, что смена адреса возможна не чаще одного раза в 12 месяцев. Кроме того, для одного аккаунта предусмотрено ограничение по количеству таких изменений: всего можно будет сменить адрес @gmail.com не более трёх раз, что означает максимум четыре связанных адреса за всё время. Повторно использовать старый Gmail-адрес для того же аккаунта разрешается, однако создать новый адрес или удалить существующий в течение года после изменения будет невозможно.

 

Google также предупреждает, что в отдельных случаях старый адрес может продолжать отображаться, например, в событиях, созданных ранее в Календаре. Когда функция станет доступной конкретному пользователю, изменить адрес Gmail можно будет через раздел «Мой аккаунт» в настройках облікового запису Google.


