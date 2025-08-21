Google: 87% розробників ігор використовують штучний інтелект

87% розробників відеоігор сьогодні використовують інструменти штучного інтелекту, включаючи агентів, для автоматизації процесів та прискорення виконання завдань. Про це свідчить дослідження Google Cloud, проведене спільно з The Harris Poll та опубліковане Reuters.

В опитуванні брали участь 615 фахівців із США, Південної Кореї, Швеції, Фінляндії та Норвегії, а саме дослідження проходило з кінця червня до початку липня 2025 року. Більшість респондентів відзначають, що ШІ бере на себе рутинні операції та дозволяє зосередитися на більш творчій роботі. Близько 44% розробників застосовують агентів для оптимізації контенту та швидкої обробки тексту, коду, аудіо, відео та голосу.

При цьому 94% учасників очікують, що у довгостроковій перспективі використання штучного інтелекту скоротить витрати на розробку, проте майже чверть опитаних зізналися, що поки що не можуть чітко виміряти рентабельність інвестицій у ІІ. Додатковою проблемою залишаються високі витрати на впровадження нових технологій в індустрії, де вартість виробництва ігор щороку зростає.

64% розробників висловили занепокоєння питаннями авторських прав та ліцензування даних, що використовуються для навчання великих мовних моделей, що вже спричинило судові суперечки, у тому числі за участю Meta.

Ще один фактор тривоги пов’язаний із ризиками для зайнятості: тільки в 2024 році ігрова індустрія втратила понад 14 тисяч співробітників, і є побоювання, що 2025-го ця цифра виявиться ще вищою.