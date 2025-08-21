Google: 87% разработчиков игр используют искусственный интеллект21.08.25
87% разработчиков видеоигр сегодня используют инструменты искусственного интеллекта, включая агентов, для автоматизации процессов и ускорения выполнения задач. Об этом свидетельствует исследование Google Cloud, проведённое совместно с The Harris Poll и опубликованное Reuters.
В опросе участвовали 615 специалистов из США, Южной Кореи, Швеции, Финляндии и Норвегии, а само исследование проходило с конца июня по начало июля 2025 года. Большинство респондентов отмечают, что ИИ берёт на себя рутинные операции и позволяет сосредоточиться на более творческой работе. Около 44% разработчиков применяют агентов для оптимизации контента и быстрой обработки текста, кода, аудио, видео и голоса.
При этом 94% участников ожидают, что в долгосрочной перспективе использование искусственного интеллекта сократит затраты на разработку, однако почти четверть опрошенных признались, что пока не могут чётко измерить рентабельность инвестиций в ИИ. Дополнительной проблемой остаются высокие расходы на внедрение новых технологий в индустрии, где стоимость производства игр ежегодно растёт.
64% разработчиков выразили беспокойство вопросами авторских прав и лицензирования данных, используемых для обучения больших языковых моделей, что уже стало причиной судебных споров, в том числе с участием Meta.
Ещё один фактор тревоги связан с рисками для занятости: только в 2024 году игровая индустрия потеряла свыше 14 тысяч сотрудников, и есть опасения, что в 2025-м эта цифра окажется ещё выше.
