 

Гібридні Porsche отримають особливий електродвигун

18.11.25

Porsche 911 Carrera S 2025 1

 

Porsche подала до Всесвітньої організації інтелектуальної власності патентну заявку на гібридну силову установку, в якій поєднуються компактні електромотори з осьовим магнітним потоком від постачальника Yasa та двигун внутрішнього згоряння. У документі зазначено, що рішення може застосовуватись у різних типах легкових автомобілів, але окремо відзначається його використання у спортивних моделях.

 

З патенту випливає, що компанія змінює підхід до компонування електромотора у гібридних версіях. Замість габаритного двигуна з радіальним потоком, інтегрованого в корпус коробки PDK, як це реалізовано в 911 Carrera GTS, пропонується встановлювати тонкий електродвигун з осьовим потоком в проміжку між двигуном і трансмісією. Такий тип електромотора, відомий також дисковий, формує магнітний потік вздовж осі обертання. Завдяки цьому конструкція стає більш компактною і легкою, а високий момент, що крутить, на низьких оборотах забезпечується без збільшення габаритів.

 

Про що патент Porsche

 

У патентній заявці описано, що електродвигун працюватиме разом із двигуном внутрішнього згоряння через коробку з подвійним зчепленням. Надтонкий електродвигун, окремі сучасні версії якого мають товщину близько восьми сантиметрів, не повинен збільшувати довжину силового блоку. У документі також звертається увага на зменшення тепловиділення та застосування камери у формі чаші чи дзвону, покликаної покращити відведення тепла та забезпечити стабільне охолодження обох агрегатів.

 

Головним питанням залишається потенційна віддача системи. Найпотужніші електродвигуни Yasa здатні видавати понад 470 л. і забезпечують до 800 Нм моменту, що крутить. У гібридному Ferrari SF90 три подібні електромотори разом створюють 217 к.с., тоді як у Lamborghini Revuelto два електродвигуни забезпечують трохи менше 296 к.с., працюючи разом з великими бензиновими агрегатами V8 і V12.

 

Якщо Porsche інтегрує електромотор з осьовим потоком у пару з 3,6-літровим турбодвигуном, сумарний показник потужності може перевищити позначку 800 к.с.


