Гибридные Porsche получат особенный электродвигатель

Гибридные Porsche получат особенный электродвигатель18.11.25
Porsche подала во Всемирную организацию интеллектуальной собственности патентную заявку на гибридную силовую установку, в которой сочетаются компактные электромоторы с осевым магнитным потоком от поставщика Yasa и двигатель внутреннего сгорания. В документе указано, что решение может применяться в разных типах легковых автомобилей, но отдельно отмечается его использование в спортивных моделях.
Из патента следует, что компания изменяет подход к компоновке электромотора в гибридных версиях. Вместо габаритного двигателя с радиальным потоком, интегрированного в корпус коробки передач PDK, как это реализовано в 911 Carrera GTS, предлагается устанавливать тонкий электродвигатель с осевым потоком в промежутке между двигателем и трансмиссией. Такой тип электромотора, известный также как дисковый, формирует магнитный поток вдоль оси вращения. Благодаря этому конструкция становится более компактной и легкой, а высокий крутящий момент на низких оборотах обеспечивается без увеличения габаритов.
О чем патент Porsche
В патентной заявке описано, что электродвигатель будет работать вместе с двигателем внутреннего сгорания через коробку с двойным сцеплением. Сверхтонкий электромотор, отдельные современные версии которого имеют толщину около восьми сантиметров, не должен увеличивать длину силового блока. В документе также обращается внимание на уменьшение тепловыделения и применение камеры в форме чаши или колокола, призванной улучшить отвод тепла и обеспечить стабильное охлаждение обоих агрегатов.
Главным вопросом остается потенциальная отдача системы. Самые мощные электродвигатели Yasa способны выдавать более 470 л. и обеспечивают до 800 Нм крутящего момента. В гибридном Ferrari SF90 три подобных электромотора вместе создают 217 л.с., тогда как у Lamborghini Revuelto два электродвигателя обеспечивают чуть менее 296 л.с., работая вместе с большими бензиновыми агрегатами V8 и V12.
Если Porsche интегрирует электромотор с осевым потоком в пару с 3,6-литровым турбодвигателем, суммарный показатель мощности может превысить отметку в 800 л.с.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Лучшие смарт-часы для спорта в 2025 году
Сравним три интересных представителя спортивных смарт-часов — Samsung Galaxy Watch 7 Ultra, Garmin Instinct 3 и Amazfit T-Rex 3 Pro
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Нам стало интересно можно найти достойную альтернативу топовым смартфонам ведущих брендов. Важным преимуществом топовых смартфонов OnePlus, Vivo и Oppo является их цена
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
Лучшие мониторы 27, 32 и 34 дюйма – выбор для игр или работы
Какой смартфон Xiaomi купить — линейки Xiaomi 2025
Мыши Logitech: обзор 6 лучших моделей
Хороший недорогой робот пылесос – что купить в 2025 году
10 инноваций Apple изменивших индустрию
Ультратонкие ноутбуки 2025 года — обзор лучших
Сравнение iPhone 17 Pro Max и Galaxy S25 Ultra: кто мощнее?
Топ планшетов для игр, обучения и работы
Лучшие игровые ноутбуки с NVIDIA GeForce RTX 50
Сравнение компактных флагманских смартфонов. Чей «компакт» лучше?
Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ оснащен Dimensity 7300 и работает на Android 16 Samsung Андроид планшет
Samsung Galaxy Tab A11+ получил современный дизайн, улучшенные технические характеристики и долгосрочную программную поддержку
Xiaomi G27Qi 2026 с частотой 200 Гц и поддержкой HDR400 стоит €200 Xiaomi монитор
Xiaomi G27Qi 2026 оснащена 27-дюймовой Fast IPS-матрицей с разрешением 2560×1440 пикселей (2K), обеспечивает широкие углы обзора до 178°
Xiaomi G27Qi 2026 с частотой 200 Гц и поддержкой HDR400 стоит €200
Гибридные Porsche получат особенный электродвигатель
WhatsApp добавит интеграцию чатов из других мессенджеров
Google все таки оставит возможность устанавливать приложения в APK
В Steam появятся Андроид-игры
Исследование: 70% подростков в Украине используют ИИ
Apple iPhone Pocket — носок для iPhone за $230
Virtual Instruments выпустила прозрачный монитор
ИИ не может подделать токсичность — новый тест Тьюринга
Boeing учит пилотов в Microsoft Flight Simulator
Leica Cine Play 1 Plus – премиальный 4K-проектор с поддержкой HDR10+