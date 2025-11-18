Робот-пылесос
Какой робот-пылесос выбрать и купить в 2025 году?
 

Гибридные Porsche получат особенный электродвигатель

18.11.25

Porsche 911 Carrera S 2025 1

 

Porsche подала во Всемирную организацию интеллектуальной собственности патентную заявку на гибридную силовую установку, в которой сочетаются компактные электромоторы с осевым магнитным потоком от поставщика Yasa и двигатель внутреннего сгорания. В документе указано, что решение может применяться в разных типах легковых автомобилей, но отдельно отмечается его использование в спортивных моделях.

 

Из патента следует, что компания изменяет подход к компоновке электромотора в гибридных версиях. Вместо габаритного двигателя с радиальным потоком, интегрированного в корпус коробки передач PDK, как это реализовано в 911 Carrera GTS, предлагается устанавливать тонкий электродвигатель с осевым потоком в промежутке между двигателем и трансмиссией. Такой тип электромотора, известный также как дисковый, формирует магнитный поток вдоль оси вращения. Благодаря этому конструкция становится более компактной и легкой, а высокий крутящий момент на низких оборотах обеспечивается без увеличения габаритов.

 

О чем патент Porsche

 

В патентной заявке описано, что электродвигатель будет работать вместе с двигателем внутреннего сгорания через коробку с двойным сцеплением. Сверхтонкий электромотор, отдельные современные версии которого имеют толщину около восьми сантиметров, не должен увеличивать длину силового блока. В документе также обращается внимание на уменьшение тепловыделения и применение камеры в форме чаши или колокола, призванной улучшить отвод тепла и обеспечить стабильное охлаждение обоих агрегатов.

 

Главным вопросом остается потенциальная отдача системы. Самые мощные электродвигатели Yasa способны выдавать более 470 л. и обеспечивают до 800 Нм крутящего момента. В гибридном Ferrari SF90 три подобных электромотора вместе создают 217 л.с., тогда как у Lamborghini Revuelto два электродвигателя обеспечивают чуть менее 296 л.с., работая вместе с большими бензиновыми агрегатами V8 и V12.

 

Если Porsche интегрирует электромотор с осевым потоком в пару с 3,6-литровым турбодвигателем, суммарный показатель мощности может превысить отметку в 800 л.с.


Не пропустите интересное!

Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!

Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *





Статьи & тестыArticles
02.11.25
Лучшие смарт-часы для спорта в 2025 году
views
93
comments 0
Honor Watch 4 Pro

Сравним три интересных представителя спортивных смарт-часов — Samsung Galaxy Watch 7 Ultra, Garmin Instinct 3 и Amazfit T-Rex 3 Pro

18.11.25
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
views
53
comments 0
iphone cases ai

Нам стало интересно можно найти достойную альтернативу топовым смартфонам ведущих брендов. Важным преимуществом топовых смартфонов OnePlus, Vivo и Oppo является их цена

18.11.25 | 05.35
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
17.11.25 | 05.30
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
16.11.25 | 05.45
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
15.11.25 | 06.10
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
14.11.25 | 06.30
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
13.11.25 | 07.05
Лучшие мониторы 27, 32 и 34 дюйма – выбор для игр или работы
12.11.25 | 23.00
Какой смартфон Xiaomi купить — линейки Xiaomi 2025
11.11.25 | 06.11
Мыши Logitech: обзор 6 лучших моделей
10.11.25 | 05.00
Хороший недорогой робот пылесос – что купить в 2025 году
09.11.25 | 07.00
10 инноваций Apple изменивших индустрию
08.11.25 | 05.10
Ультратонкие ноутбуки 2025 года — обзор лучших
07.11.25 | 06.01
Сравнение iPhone 17 Pro Max и Galaxy S25 Ultra: кто мощнее?
06.11.25 | 04.50
Топ планшетов для игр, обучения и работы
05.11.25 | 05.01
Лучшие игровые ноутбуки с NVIDIA GeForce RTX 50
04.11.25 | 05.33
Сравнение компактных флагманских смартфонов. Чей «компакт» лучше?

НовостиNews
18.11.25 | 19.05
Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ оснащен Dimensity 7300 и работает на Android 16   
Samsung Galaxy Tab A11

Samsung Galaxy Tab A11+ получил современный дизайн, улучшенные технические характеристики и долгосрочную программную поддержку

18.11.25 | 16.14
Xiaomi G27Qi 2026 с частотой 200 Гц и поддержкой HDR400 стоит €200  
Xiaomi G27Qi 2026

Xiaomi G27Qi 2026 оснащена 27-дюймовой Fast IPS-матрицей с разрешением 2560×1440 пикселей (2K), обеспечивает широкие углы обзора до 178°

18.11.25 | 19.05
Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ оснащен Dimensity 7300 и работает на Android 16
18.11.25 | 16.14
Xiaomi G27Qi 2026 с частотой 200 Гц и поддержкой HDR400 стоит €200
18.11.25 | 13.02
Гибридные Porsche получат особенный электродвигатель
18.11.25 | 09.36
WhatsApp добавит интеграцию чатов из других мессенджеров
17.11.25 | 19.08
Google все таки оставит возможность устанавливать приложения в APK
17.11.25 | 16.03
В Steam появятся Андроид-игры
17.11.25 | 13.05
OpenAI представила GPT-5.1 — добавлены варианты ответа быстрый или умный
17.11.25 | 10.18
Исследование: 70% подростков в Украине используют ИИ
16.11.25 | 14.50
Apple iPhone Pocket — носок для iPhone за $230
16.11.25 | 09.48
Virtual Instruments выпустила прозрачный монитор
15.11.25 | 15.30
ИИ не может подделать токсичность — новый тест Тьюринга
15.11.25 | 10.56
Boeing учит пилотов в Microsoft Flight Simulator
14.11.25 | 19.40
AiPaper Reader — первая электронная книга с E Ink, ИИ-ассистентом и Андроид 16
14.11.25 | 17.10
Leica Cine Play 1 Plus – премиальный 4K-проектор с поддержкой HDR10+
14.11.25 | 13.37
Huawei Mate 70 Air — еще один самый тонкий смартфон. Он получил емкий аккумулятор 6500 мАч