Гибридные Porsche получат особенный электродвигатель

Porsche подала во Всемирную организацию интеллектуальной собственности патентную заявку на гибридную силовую установку, в которой сочетаются компактные электромоторы с осевым магнитным потоком от поставщика Yasa и двигатель внутреннего сгорания. В документе указано, что решение может применяться в разных типах легковых автомобилей, но отдельно отмечается его использование в спортивных моделях.

Из патента следует, что компания изменяет подход к компоновке электромотора в гибридных версиях. Вместо габаритного двигателя с радиальным потоком, интегрированного в корпус коробки передач PDK, как это реализовано в 911 Carrera GTS, предлагается устанавливать тонкий электродвигатель с осевым потоком в промежутке между двигателем и трансмиссией. Такой тип электромотора, известный также как дисковый, формирует магнитный поток вдоль оси вращения. Благодаря этому конструкция становится более компактной и легкой, а высокий крутящий момент на низких оборотах обеспечивается без увеличения габаритов.

О чем патент Porsche

В патентной заявке описано, что электродвигатель будет работать вместе с двигателем внутреннего сгорания через коробку с двойным сцеплением. Сверхтонкий электромотор, отдельные современные версии которого имеют толщину около восьми сантиметров, не должен увеличивать длину силового блока. В документе также обращается внимание на уменьшение тепловыделения и применение камеры в форме чаши или колокола, призванной улучшить отвод тепла и обеспечить стабильное охлаждение обоих агрегатов.

Главным вопросом остается потенциальная отдача системы. Самые мощные электродвигатели Yasa способны выдавать более 470 л. и обеспечивают до 800 Нм крутящего момента. В гибридном Ferrari SF90 три подобных электромотора вместе создают 217 л.с., тогда как у Lamborghini Revuelto два электродвигателя обеспечивают чуть менее 296 л.с., работая вместе с большими бензиновыми агрегатами V8 и V12.

Если Porsche интегрирует электромотор с осевым потоком в пару с 3,6-литровым турбодвигателем, суммарный показатель мощности может превысить отметку в 800 л.с.