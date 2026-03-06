Gartner: сегмент ПК початкового рівня зникне до 2028 року

Дефіцит оперативної пам’яті DRAM починає впливати як ціни окремих комплектуючих, а й у структуру всього ринку персональних комп’ютерів. За даними аналітиків Gartner, про які повідомляє Wccftech, у 2026 році постачання ПК скоротяться на 10,4%.

Зростання цін вже зачіпає ноутбуки, відеокарти та смартфони. Збільшується вартість мінімально прийнятних конфігурацій як для офісних завдань, так і для ігор. На цьому тлі саме поняття «бюджетне складання» поступово втрачає актуальність.

Сегмент до $500 може зникнути до 2028 року

Найбільш помітні зміни очікуються у нижньому ціновому діапазоні. Йдеться про ПК вартістю до 500 доларів. За прогнозом, до 2028 року цей сегмент фактично припинить існування.

Виробники традиційно компенсували зростання собівартості, щоб зберегти доступні моделі та утримати масового покупця. Однак за поточної динаміки цін на DRAM можливості для таких компенсацій скорочуються. Під тиском виявиться і діапазон від 500 до 1000 доларів.

Старший директор-аналітик Gartner Ранджит Атвал зазначає, що різке подорожчання пам’яті позбавляє постачальників можливості поглинати витрати. В результаті випуск низькомаржинальних ноутбуків початкового рівня стає економічно недоцільним.

Користувачі будуть рідше змінювати комп’ютери

За оцінкою Gartner, споживачі воліють відкласти оновлення техніки. До кінця 2026 року середній термін експлуатації ПК може збільшитись приблизно на 20%. Виробники, у свою чергу, будуть готові до зниження обсягів продажу задля збереження рентабельності.

Окремо наголошується, що незважаючи на часткову стабілізацію цін останнім часом, у другому кварталі очікується новий виток зростання. Причина – скорочення накопичених складських запасів DRAM.

На тлі цих прогнозів деякі аналітики радять по можливості відкласти покупку комп’ютера на рік і більше до нормалізації ситуації з постачанням пам’яті. При цьому спостерігачі зазначають, що бюджетний сегмент навряд чи зникне повністю: він може зміститися на вторинний ринок, де зросте попит на ПК та комплектуючі.