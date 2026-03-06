Gartner: сегмент ПК начального уровня исчезнет к 2028 году    

Gartner: сегмент ПК начального уровня исчезнет к 2028 году06.03.26
Дефицит оперативной памяти DRAM начинает влиять не только на цены отдельных комплектующих, но и на структуру всего рынка персональных компьютеров. По данным аналитиков Gartner, о которых сообщает Wccftech, в 2026 году поставки ПК сократятся на 10,4%.
Рост цен уже затрагивает ноутбуки, видеокарты и смартфоны. Увеличивается стоимость минимально приемлемых конфигураций — как для офисных задач, так и для игр. На этом фоне само понятие «бюджетная сборка» постепенно теряет актуальность.
Сегмент до $500 может исчезнуть к 2028 году
Наиболее заметные изменения ожидаются в нижнем ценовом диапазоне. Речь идет о ПК стоимостью до 500 долларов. По прогнозу, к 2028 году этот сегмент фактически прекратит существование.
Производители традиционно компенсировали рост себестоимости, чтобы сохранить доступные модели и удержать массового покупателя. Однако при текущей динамике цен на DRAM возможности для таких компенсаций сокращаются. Под давлением окажется и диапазон от 500 до 1000 долларов.
Старший директор-аналитик Gartner Ранджит Атвал отмечает, что резкое удорожание памяти лишает поставщиков возможности поглощать издержки. В результате выпуск низкомаржинальных ноутбуков начального уровня становится экономически нецелесообразным.
Пользователи будут реже менять компьютеры
По оценке Gartner, потребители предпочтут отложить обновление техники. К концу 2026 года средний срок эксплуатации ПК может увеличиться примерно на 20%. Производители, в свою очередь, будут готовы к снижению объемов продаж ради сохранения рентабельности.
Отдельно подчеркивается, что несмотря на частичную стабилизацию цен в последнее время, во втором квартале ожидается новый виток роста. Причина — сокращение накопленных складских запасов DRAM.
На фоне этих прогнозов некоторые аналитики советуют по возможности отложить покупку компьютера на год и более — до нормализации ситуации с поставками памяти. При этом наблюдатели отмечают, что бюджетный сегмент вряд ли исчезнет полностью: он может сместиться на вторичный рынок, где возрастет спрос на подержанные ПК и комплектующие.
