Garmin стежитиме за харчуванням користувача за фотографіями їжі   

Garmin стежитиме за харчуванням користувача за фотографіями їжі06.01.26
Garmin готує до розширення функціональності програми Garmin Connect, яка дозволить користувачам фіксувати живлення без залучення сторонніх сервісів. Про нову можливість, що готується, повідомляє портал Gadgets & Wearables, фахівці якого виявили відповідні елементи під час аналізу APK-файлу Garmin Connect версії 5.20.
У коді програми знайшли згадки про інструмент, що дозволяє фотографувати і зберігати їжу безпосередньо в Connect. Поки що сервіс може лише імпортувати дані з MyFitnessPal та інших платформ для підрахунку калорійного балансу, проте власної системи внесення продуктів у ньому досі не було.
За наявною інформацією, майбутня функція матиме певні обмеження, зокрема кількість знімків, які користувач зможе завантажувати. Також поки не зрозуміло, чи стане нововведення доступним для всіх, чи включать його до платної підписки Garmin Connect+.
Відкритим залишається питання автоматичного аналізу їжі. У коді немає чітких підтверджень того, що система зможе самостійно визначати калорійність або вміст макроелементів за фотографіями. У той же час на ринку вже існують рішення з використанням штучного інтелекту для приблизної оцінки енергетичної цінності страв, тому інтеграція подібних алгоритмів у Garmin Connect не виглядає малоймовірною.
Крім фіксації харчування Garmin, ймовірно, планує додати рекомендації щодо споживання їжі та рідини з урахуванням тренувальних планів та цілей користувача. Такий функціонал може стати корисним для спортсменів, зокрема, бігунів, які готуються до марафонів та потребують спеціального режиму харчування перед змаганнями. Точних термінів запуску оновленої функціональності поки не оголошено.
