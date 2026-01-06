Garmin будет следить за питанием пользователя по фотографиям еды   

Garmin будет следить за питанием пользователя по фотографиям еды06.01.26
Garmin готовит к расширению функциональности приложения Garmin Connect, которое позволит пользователям фиксировать питание без привлечения сторонних сервисов. О готовящейся новой возможности сообщает портал Gadgets & Wearables, специалисты которого обнаружили соответствующие элементы при анализе APK-файла Garmin Connect версии 5.20.
В коде приложения нашли упоминания об инструменте, позволяющем фотографировать и хранить приемы пищи непосредственно в Connect. Пока сервис может только импортировать данные из MyFitnessPal и других платформ для подсчета калорийного баланса, однако собственной системы внесения продуктов в нем до сих пор не было.
По имеющейся информации, будущая функция будет иметь определенные ограничения, в частности, количество снимков, которые пользователь сможет загружать. Также пока не понятно, станет ли нововведение доступным для всех, включат ли его в платную подписку Garmin Connect+.
Открытым остается и вопрос автоматического анализа пищи. В коде нет четких подтверждений того, что система сможет самостоятельно определять калорийность или содержание макроэлементов по фотографиям. В то же время на рынке уже существуют решения с использованием искусственного интеллекта для примерной оценки энергетической ценности блюд, так что интеграция подобных алгоритмов в Garmin Connect не выглядит маловероятной.
Помимо фиксации питания Garmin, вероятно, планирует добавить рекомендации по потреблению пищи и жидкости с учетом тренировочных планов и целей пользователя. Такой функционал может стать полезным для спортсменов, в частности, бегунов, которые готовятся к марафонам и нуждаются в специальном режиме питания перед соревнованиями. Точные сроки запуска обновленной функциональности пока не объявлены.
