Електростатичні навушники Stax SR-1 почали продаватися в Україні

Зараз на українському ринку представлені актуальні моделі японського виробника Stax з фірмовою гарантією та офіційним супроводом. Самі пристрої позиціонуються як спосіб почути записи якомога ближче до того, як вони були створені в студії.

Технологія, що змінила індустрію

Stax принципово не використовує стандартні динамічні випромінювачі, на яких збудовано більшість популярних навушників. Компанія десятиліттями розвиває свій електростатичний підхід і вважається одним із фаворитів цього напряму. Перша модель SR-1 вийшла в 1960 році, і Stax відразу позначила її як Earspeakers, підкреслюючи, що за характером звучання вона ближча до акустичних систем. За 65 років мембрани стали ще тоншими, а конструкція продовжувала вдосконалюватися.

В електростатичних моделях працює надлегка плівкова діафрагма, що утримується в електричному полі. Така мембрана в десятки разів тонша за людську волосину, а її маса майже не впливає на рух, за рахунок чого виходить більш чисте і точне звучання. У преміальних серіях товщина мембрани досягає приблизно трьох мікронів, що дозволяє фіксувати дрібніші нюанси запису.

Аудіоексперт Юліан Зарембовський описує їх як інструмент, який допомагає розібратися в особливостях конкретного лейблу, ремастерингу чи студійної роботи. За його словами, Stax вибирають не тільки для аналізу матеріалу, але і для відчуття повного занурення, коли навушники перестають привертати увагу, залишаючи слухача віч-на-віч з музикою.

Вартість

Більшість моделей Stax створюються як стаціонарні рішення, призначені для використання дома. Для роботи електростатичних навушників необхідний фірмовий підсилювач, який компанія називає драйвером. Навіть базові версії будуються на схемотехніці, що характерна для аудіофільського обладнання.

В Україні зараз доступні Stax SR-1 за ціною від 16 380 грн за навушники та від 30 030 грн за драйвер.