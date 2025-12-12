  

Электростатические наушники Stax SR-1 начали продаваться в Украине

12.12.25

Stax SR-1

 

Сейчас на украиснком рынке представлены актуальные модели японского производителя Stax с фирменной гарантией и официальным сопровождением. Сами устройства позиционируются как способ услышать записи максимально близко к тому, как они были созданы в студии.

 

Технология, изменившая индустрию

Stax принципиально не использует стандартные динамические излучатели, на которых построено большинство популярных наушников. Компания десятилетиями развивает свой электростатический подход и считается одним из фаворитов этого направления. Первая модель SR-1 вышла в 1960 году, и Stax сразу обозначила ее как Earspeakers, подчеркивая, что по характеру звучания она ближе к акустическим системам. За 65 лет мембраны стали еще тоньше, а конструкция продолжала усовершенствоваться.

 

В электростатических моделях работает сверхлегкая пленочная диафрагма, удерживаемая в электрическом поле. Такая мембрана в десятки раз тоньше человеческого волоса, а ее масса почти не влияет на движение, за счет чего получается более чистое и точное звучание. В премиальных сериях толщина мембраны достигает примерно трех микрон, что позволяет фиксировать более мелкие нюансы записи.

 

Аудиоэксперт Юлиан Зарембовский описывает их как инструмент, который помогает разобраться в особенностях конкретного лейбла, ремастеринга или студийной работы. По его словам, Stax выбирают не только для анализа материала, но и для ощущения полного погружения, когда наушники перестают привлекать внимание, оставляя слушателя один на один с музыкой.

 

Stax SR-1

 

Стоимость

 

Большинство моделей Stax создаются как стационарные решения, предназначенные для использования на месте. Для работы электростатических наушников нужен фирменный усилитель, который компания именует драйвером. Даже базовые версии строятся на схемотехнике, характерной для аудиофильского оборудования.

 

В Украине сейчас доступны Stax SR-1 по цене от 16 380 грн за наушники и от 30 030 грн за драйвер.


