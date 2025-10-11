Дослідження: ігрові мишки з оптичними датчиками дозволяють підслуховувати розмови11.10.25
Дослідники з Каліфорнійського університету в Ірвайні (UCI) виявили, що високоточні оптичні комп’ютерні миші, включаючи ігрові моделі з роздільною здатністю 20 000 dpi та високою частотою опитування, можуть використовуватися для прослуховування розмов.
Технологія, описана в дослідженні під назвою Mic-E-Mouse, перетворює мікроскопічні вібрації поверхні столу, викликані голосом, акустичні сигнали, які потім можна реконструювати в мову.
Як це працює
Процес прослуховування заснований на захопленні «сирих» даних руху від миші та подальшому виділенні в них вібрацій, пов’язаних із мовою. Після цього застосовується фільтр Вінера для видалення шумів і частот, характерних для людського голосу. Потім нейромережа реконструює звукову хвилю.
В експериментах точність розпізнавання мовлення склала від 42% до 61% — не ідеально, але достатньо, щоб зробити розмову частково зрозумілою. Метод не вимагає складного шкідливого ПЗ: будь-яка програма, що має доступ до даних від високоякісної миші. Отримані дані можна надіслати на віддалений сервер та аналізувати.
Особливу вразливість створює той факт, що ні Windows, ні macOS, ні Linux не контролюють доступ до даних миші, на відміну від клавіатури, де такі запити можуть бути заблоковані як кейлоггінг.
Відкриття наголошує на новому рівні ризиків для приватності в епоху повсюдних сенсорів. Навіть звичні пристрої — на зразок ігрових мишей — можуть стати інструментами цифрового шпигунства, особливо якщо поєднати їх із можливостями генеративного ІІ та сучасного аналізу сигналів.
Хоча Mic-E-Mouse поки залишається дослідницьким проектом, що вимагає специфічних умов і зараженої системи, вчені попереджають: технологія показує, наскільки легко повсякденні гаджети можуть використовуватися для стеження.
Автори закликають до початку широкого обговорення акустичних загроз конфіденційності, хоча конкретних рекомендацій (наприклад, обмежень доступу до даних миші) поки що не запропоновано.
