Исследование: игровые мышки с оптическими датчиками позволяют подслушивать разговоры11.10.25
Исследователи из Калифорнийского университета в Ирвайне (UCI) обнаружили, что высокоточные оптические компьютерные мыши, включая игровые модели с разрешением 20 000 dpi и высокой частотой опроса, могут использоваться для прослушивания разговоров.
Технология, описанная в исследовании под названием Mic-E-Mouse, превращает микроскопические вибрации поверхности стола, вызванные голосом, в акустические сигналы, которые затем можно реконструировать в речь.
Как это работает
Процесс прослушивания основан на захвате «сырых» данных движения от мыши и последующем выделении в них вибраций, связанных с речью. После этого применяется фильтр Винера для удаления шумов и выделения частот, характерных для человеческого голоса. Затем нейросеть реконструирует звуковую волну.
В экспериментах точность распознавания речи составила от 42% до 61% — не идеально, но достаточно, чтобы сделать разговор частично понятным.
Метод не требует сложного вредоносного ПО: любая программа, имеющая доступ к данным от высококачественной мыши, теоретически может использоваться для утечки информации. Полученные данные можно отправить на удалённый сервер и анализировать.
Особую уязвимость создаёт тот факт, что ни Windows, ни macOS, ни Linux не контролируют доступ к данным мыши — в отличие от клавиатуры, где такие запросы могут быть заблокированы как кейлоггинг.
Открытие подчёркивает новый уровень рисков для приватности в эпоху повсеместных сенсоров. Даже привычные устройства — вроде игровых мышей — могут стать инструментами цифрового шпионажа, особенно если объединить их с возможностями генеративного ИИ и современного анализа сигналов.
Хотя Mic-E-Mouse пока остаётся исследовательским проектом, требующим специфических условий и заражённой системы, учёные предупреждают:
технология показывает, насколько легко повседневные гаджеты могут использоваться для слежки.
Авторы призывают до начала широкого обсуждения акустических угроз конфиденциальности, хотя конкретных рекомендаций (например, ограничений доступа к данным мыши) пока не предложено.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор мышки Logitech MX Master 4: фидбек
Logitech выпустила новую версию флагманской мыши. Модель Logitech MX Master 4 не просто имеет отличную эргономику, а и получила ряд дополнений в виде кнопок и их функций.
Обзор мышки Logitech MX Master 4: фидбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, что-то большее
Обзор смартфона Oppo Reno14: амбиции
Мышка Logitech MX Vertical: вертикальный комфорт
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
Исследование: игровые мышки с оптическими датчиками позволяют подслушивать разговоры исследования мышка
Исследователи из Калифорнийского университета в Ирвайне (UCI) обнаружили, что высокоточные оптические компьютерные мыши, включая игровые модели с разрешением 20 000 dpi
Tesla Cybertruck получит запатентованный надувной диффузор для буксировки прицепов Tesla электротранспорт
Tesla подала патентную заявку в США на новое устройство для пикапа Cybertruck — надувной аэродинамический дефлектор, предназначенный для снижения сопротивления воздуха
Исследование: игровые мышки с оптическими датчиками позволяют подслушивать разговоры
E-Ink электронная книга BOOX P6 Pro может звонить и фотографировать
Tag Heuer и New Balance выпустили смарт часы с фитнес-функциями и титановым корпусом
Верховная Рада Украины поддержала создание Киберсил ВСУ
Тариф Megogo Megopack Y включает подписку YouTube Premium
Геймер нашел край мира Minecraft после 14 лет поисков
SWIFT создаст свой блокчейн
Почему iPhone 17 Pro лучше, чем iPhone 17 Air
Kia прекращает производство модели Soul после 16 лет
В WhatsApp можно будет резервировать уникальные никнеймы
OpenAI сделала многомиллиардный заказ у AMD на процессоры