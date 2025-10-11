Исследование: игровые мышки с оптическими датчиками позволяют подслушивать разговоры

Исследователи из Калифорнийского университета в Ирвайне (UCI) обнаружили, что высокоточные оптические компьютерные мыши, включая игровые модели с разрешением 20 000 dpi и высокой частотой опроса, могут использоваться для прослушивания разговоров.

Технология, описанная в исследовании под названием Mic-E-Mouse, превращает микроскопические вибрации поверхности стола, вызванные голосом, в акустические сигналы, которые затем можно реконструировать в речь.

Как это работает

Процесс прослушивания основан на захвате «сырых» данных движения от мыши и последующем выделении в них вибраций, связанных с речью. После этого применяется фильтр Винера для удаления шумов и выделения частот, характерных для человеческого голоса. Затем нейросеть реконструирует звуковую волну.

В экспериментах точность распознавания речи составила от 42% до 61% — не идеально, но достаточно, чтобы сделать разговор частично понятным.

Метод не требует сложного вредоносного ПО: любая программа, имеющая доступ к данным от высококачественной мыши, теоретически может использоваться для утечки информации. Полученные данные можно отправить на удалённый сервер и анализировать.

Особую уязвимость создаёт тот факт, что ни Windows, ни macOS, ни Linux не контролируют доступ к данным мыши — в отличие от клавиатуры, где такие запросы могут быть заблокированы как кейлоггинг.

Открытие подчёркивает новый уровень рисков для приватности в эпоху повсеместных сенсоров. Даже привычные устройства — вроде игровых мышей — могут стать инструментами цифрового шпионажа, особенно если объединить их с возможностями генеративного ИИ и современного анализа сигналов.

Хотя Mic-E-Mouse пока остаётся исследовательским проектом, требующим специфических условий и заражённой системы, учёные предупреждают:

технология показывает, насколько легко повседневные гаджеты могут использоваться для слежки.

Авторы призывают до начала широкого обсуждения акустических угроз конфиденциальности, хотя конкретных рекомендаций (например, ограничений доступа к данным мыши) пока не предложено.