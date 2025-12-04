Дослідження: 25% українців втратили у зарплаті

04.12.25

Rakuten Viber опублікувала результати нового опитування серед українських користувачів, проведеного через офіційний канал сервісу. У дослідженні взяли участь понад двадцять тисяч респондентів, яким запропонували оцінити зміни у власних доходах за останній рік.

 

За даними опитування, третина учасників вказала, що їхній рівень заробітку залишився таким самим, як і в 2024 році. Чверть респондентів відзначили зниження доходів, тоді як приблизно двадцять два відсотки повідомили про зростання заробітку. Ще шістнадцять відсотків уточнили, що збільшення було незначним, і шість відсотків, що воно виявилося помітним. При цьому двадцять один відсоток учасників зізналися, що протягом року не працювали та не мали стабільного доходу.

 

Відповіді на запитання про те, чи заробіток змінився за рік, розподілилися досить рівномірно, що відображає неоднозначну економічну ситуацію, в якій перебувають українці.

 

На початку року Viber вже проводила дослідження, присвячене витратам. Тоді більшість учасників, сімдесят шість відсотків, повідомили, що їхні витрати зросли, що опосередковано згадується і в новому опитуванні, яке показує, як фінансовий тиск впливає на оцінку доходів та очікування користувачів сервісу.


04.12.25 | 13.08
Samsung анонсувала перший 2 нм процесор Exynos 2600  
Samsung Exynos 2600

Samsung Exynos 2600 – це десятиядерна схема з одним ядром до 3,8 ГГц, трьома продуктивними ядрами, що працюють на частоті 3,26 ГГц, та шістьма енергоефективними на 2,76 ГГц

