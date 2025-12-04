Исследование: 25 % украинцев потеряли в зарплате

Исследование: 25 % украинцев потеряли в зарплате04.12.25
Команда Rakuten Viber опубликовала результаты нового опроса среди украинских пользователей, проведённого через официальный канал сервиса. В исследовании приняли участие более двадцати тысяч респондентов, которым предложили оценить зміни в собственных доходах за последний год.
По данным опроса, треть участников указала, что их уровень заработка остался таким же, как и в 2024 году. Четверть респондентов отметила снижение доходов, тогда как примерно двадцать два процента сообщили о росте заработка. Ещё шестнадцать процентов уточнили, что увеличение было незначительным, и шесть процентов — что оно оказалось заметным. При этом двадцать один процент участников признались, что в течение года не работали и не имели стабильного дохода.
Ответы на вопрос о том, изменился ли заработок за год, распределились достаточно равномерно, что отражает неоднозначную экономическую ситуацию, в которой находятся украинцы.
В начале года Viber уже проводила исследование, посвящённое тратам. Тогда большинство участников, семьдесят шість процентов, сообщили, что их расходы выросли, что косвенно упоминается и в новом опросе, показывающем, как финансовое давление влияет на оценку доходов и ожидания пользователей сервиса.
