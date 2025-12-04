Исследование: 25 % украинцев потеряли в зарплате

04.12.25

viber app android

 

Команда Rakuten Viber опубликовала результаты нового опроса среди украинских пользователей, проведённого через официальный канал сервиса. В исследовании приняли участие более двадцати тысяч респондентов, которым предложили оценить зміни в собственных доходах за последний год.

 

По данным опроса, треть участников указала, что их уровень заработка остался таким же, как и в 2024 году. Четверть респондентов отметила снижение доходов, тогда как примерно двадцать два процента сообщили о росте заработка. Ещё шестнадцать процентов уточнили, что увеличение было незначительным, и шесть процентов — что оно оказалось заметным. При этом двадцать один процент участников признались, что в течение года не работали и не имели стабильного дохода.

 

Ответы на вопрос о том, изменился ли заработок за год, распределились достаточно равномерно, что отражает неоднозначную экономическую ситуацию, в которой находятся украинцы.

 

В начале года Viber уже проводила исследование, посвящённое тратам. Тогда большинство участников, семьдесят шість процентов, сообщили, что их расходы выросли, что косвенно упоминается и в новом опросе, показывающем, как финансовое давление влияет на оценку доходов и ожидания пользователей сервиса.


Не пропустите интересное!

Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!

Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *





Статьи & тестыArticles
03.11.25
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
views
545
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.

25.11.25
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
views
127
comments 0
Sony SRS-XP500

Портативная колонка давно перестала быть просто аксессуаром для смартфона или ноутбука. Она стала инструментом для создания атмосферы – от камерной встречи до масштабной вечеринки.

25.11.25 | 05.02
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
24.11.25 | 05.25
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
23.11.25 | 06.17
Зарядные станции для любых задач — от смартфона до крупной бытовой техники
22.11.25 | 05.38
Черная пятница – как покупать и экономить
21.11.25 | 05.04
Топ-5 мощных повербанков от 20000 до 50000 mAh для блекаутов и не только!
20.11.25 | 05.10
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
19.11.25 | 05.44
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
18.11.25 | 05.35
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
17.11.25 | 05.30
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
16.11.25 | 05.45
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
15.11.25 | 06.10
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
14.11.25 | 06.30
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
13.11.25 | 07.05
Лучшие мониторы 27, 32 и 34 дюйма – выбор для игр или работы
12.11.25 | 23.00
Какой смартфон Xiaomi купить — линейки Xiaomi 2025
11.11.25 | 06.11
Мыши Logitech: обзор 6 лучших моделей

НовостиNews
04.12.25 | 16.20
Исследование: 25 % украинцев потеряли в зарплате
viber app android

Ответы на вопрос изменился ли заработок за год, распределились достаточно равномерно, что отражает неоднозначную экономическую ситуацию, в которой находятся украинцы.

04.12.25 | 13.08
Samsung анонсировала первый 2 нм процессор Exynos 2600  
Samsung Exynos 2600

Samsung Exynos 2600 — это десятиядерная схема с одним ядром до 3,8 ГГц, тремя производительными ядрами, работающими на частоте 3,26 ГГц, и шестью энергоэффективными на 2,76 ГГц

04.12.25 | 16.20
Исследование: 25 % украинцев потеряли в зарплате
04.12.25 | 13.08
Samsung анонсировала первый 2 нм процессор Exynos 2600
04.12.25 | 10.02
Самый популярный пароль в 2025 году в Украине — admin
04.12.25 | 07.19
Samsung Galaxy TriFold — первый в мире серийный втрое складываемый смартфон
03.12.25 | 18.44
OpenAI добавит рекламу в ChatGPT
03.12.25 | 16.08
Китайцы представили свои DDR5 и LPDDR5X
03.12.25 | 13.40
Геймерский монитор AOC U27G4XM оснащен Mini-LED подсветкой, яркостью до 1200 нит и частотой обновления до 320 Гц
03.12.25 | 10.36
Belkin выпустила GaN-зарядку BoostCharge Pro мощностью 70 Вт
03.12.25 | 07.25
Microsoft и Crocs представили лимитированные Xbox-кроксы за $80
02.12.25 | 19.08
Игровой монитор MSI MAG 275QF E20 с частотой 200 Гц стоит чуть больше $100
02.12.25 | 16.21
Xiaomi S40 Pro с мощностью15 000 Па начала продаваться в Европе
02.12.25 | 13.11
Audi возвращает физические кнопки на рули новых моделей
02.12.25 | 10.14
Alibaba представила умные очки со сменными аккумуляторами
02.12.25 | 06.57
Точка доступа на смартфонах Samsung Galaxy получит поддержку 2,4 и 6 ГГц
01.12.25 | 18.39
Asus призывает срочно обновить прошивку роутеров из-за обнаруженной уязвимости