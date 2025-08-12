DJI випустила свій перший робот пилосос

DJI офіційно представила серію роботів-пилососів Romo – перший крок компанії на ринок побутової техніки та сегмент «розумних» робопилососів. Раніше витоку повідомляли про дві моделі, але в результаті компанія анонсувала відразу три: Romo S, Romo A та Romo P.

Технічні характеристики

Система навігації розроблена DJI і поєднує дві камери «риб’яче око» з трьома ширококутними LiDAR-датчиками. Вона здатна виявляти перешкоди товщиною всього 2 мм, наприклад кабелі, і працює навіть при слабкому освітленні – у сутінках чи під меблями.

Потужність всмоктування досягає 25000 Па. Для прибирання волосся та вовни встановлений подвійний антизаплутуючий валик, а з боків розташовані дві гнучкі щітки для очищення важкодоступних зон уздовж стін, ніжок меблів та в кутах.

Пилосос оснащений баком для води об’ємом 164 мл та контейнером для сміття на 260 мл. Підтримуються чотири режими: пилосос + швабра, тільки пилосос, тільки швабра, і навіть послідовний режим «спочатку пилосос, потім швабра».

Акумулятор ємністю 5000 мА·год забезпечує до трьох годин роботи в режимі пилососа. Повне заряджання займає 2,5 години, підтримується швидка зарядка 55 Вт. Камери можуть використовуватися для відеоспостереження через DJI. Реалізовано підтримку голосових асистентів та інтелектуальне розпізнавання килимів з автоматичною зміною режиму прибирання.

Моделі та ціни

Romo S — базова версія в білому корпусі, від $654.

— базова версія в білому корпусі, від $654. Romo A — з напівпрозорою кришкою та розширеними навігаційними функціями, від $752.

— з напівпрозорою кришкою та розширеними навігаційними функціями, від $752. Romo P — флагман з повністю прозорою кришкою і док-станцією, УФ-обробкою мішків з пилом, дезодорацією води та окремими резервуарами.

Старт продажів у Китаї заплановано на 6 серпня. Глобальний реліз очікується пізніше цього року, точних дат поки не оголошено.

DJI, відома дронами та екшен-камерами, вийшла на новий для себе ринок, застосувавши напрацювання в галузі навігації та картографування. За чутками, технологія робота-пилососа велася близько чотирьох років, що дозволило довести пристрій до комерційної готовності.