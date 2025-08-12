DJI выпустила свой первый робот пылесос12.08.25
DJI официально представила серию роботов-пылесосов Romo — первый шаг компании на рынок бытовой техники и сегмент «умных» робопылесосов. Ранее утечки сообщали о двух моделях, но в итоге компания анонсировала сразу три: Romo S, Romo A и Romo P.
Технические характеристики
Система навигации разработана DJI и сочетает две камеры «рыбий глаз» с тремя широкоугольными LiDAR-датчиками. Она способна обнаруживать препятствия толщиной всего 2 мм, например кабели, и работает даже при слабом освещении — в сумерках или под мебелью.
Мощность всасывания достигает 25 000 Па. Для уборки волос и шерсти установлен двойной антизапутывающий валик, а по бокам расположены две гибкие щётки для очистки труднодоступных зон вдоль стен, ножек мебели и в углах.
Пылесос оснащён баком для воды объёмом 164 мл и контейнером для мусора на 260 мл. Поддерживаются четыре режима: пылесос + швабра, только пылесос, только швабра, а также последовательный режим «сначала пылесос, потом швабра».
Аккумулятор ёмкостью 5 000 мА·ч обеспечивает до трёх часов работы в режиме пылесоса. Полная зарядка занимает 2,5 часа, поддерживается быстрая зарядка 55 Вт. Камеры могут использоваться для видеонаблюдения через приложение DJI. Реализована поддержка голосовых ассистентов и интеллектуальное распознавание ковров с автоматическим изменением режима уборки.
Модели и цены
- Romo S — базовая версия в белом корпусе, от $654.
- Romo A — с полупрозрачной крышкой и расширенными навигационными функциями, от $752.
- Romo P — флагман с полностью прозрачной крышкой и док-станцией, УФ-обработкой мешков с пылью, дезодорацией воды и отдельными резервуарами для дезинфицирующих растворов, от $947.
Старт продаж в Китае намечен на 6 августа. Глобальный релиз ожидается позже в этом году, точные даты пока не объявлены.
DJI, известная дронами и экшен-камерами, вышла на новый для себя рынок, применив наработки в области навигации и картографирования. По слухам, разработка робота-пылесоса велась около четырёх лет, что позволило довести устройство до коммерческой готовности.
