Dell UltraSharp 52 Thunderbolt Hub – перший у світі 52-дюймовий вигнутий 6K-монітор

Компанія Dell на виставці CES 2026 представила UltraSharp 52 Thunderbolt Hub – перший у світі монітор з діагоналлю 52 дюйми та роздільною здатністю 6K. Dell UltraSharp 52 Thunderbolt Hub оснащений IPS Black-панеллю з роздільною здатністю 6144×2560 пікселів, контрастністю 2000:1 та підтримкою змінної частоти оновлення до 120 Гц.

Монітор має співвідношення сторін 21:9, кривизну 4200R і покриття антивідблиску. Конструкція передбачає регулювання нахилу, повороту та висоти в межах 90 мм, що дозволяє адаптувати робоче місце під різні сценарії використання.

Dell позиціонує цю модель як заміну конфігурацій кількох дисплеїв. За задумом виробника такий формат має бути зручним для фінансових аналітиків, інженерів, фахівців з обробки даних та керівників, які паралельно працюють з великою кількістю вікон та додатків.

Монітор підтримує одночасне підключення до чотирьох комп’ютерів і дозволяє ділити екран на два логічні робочі простори. Вбудована KVM-система дозволяє керувати всіма підключеними комп’ютерами за допомогою однієї клавіатури та миші без перемикання периферії.

UltraSharp 52 Thunderbolt Hub отримав сертифікацію TÜV Rheinland Low Blue Light найвищого рівня. За інформацією Dell, дисплей знижує рівень випромінювання синього світла до 20 відсотків без впливу на точність кольору.

Набір інтерфейсів включає два HDMI 2.1, два DisplayPort 1.4 і порт Thunderbolt 4 з підтримкою Power Delivery потужністю до 140 Вт. Також передбачено три USB-C та чотири USB-A зі швидкістю передачі даних до 10 Гбіт/с, а також мережевий порт Ethernet RJ45. На передній панелі розташований прихований блок швидкого доступу з двома USB-C та одним USB-A, що підтримує передачу даних на швидкості 10 Гбіт/с та заряджання потужністю до 27 Вт.

Серед додаткових можливостей згадуються вбудовані динаміки, датчик освітлення для автоматичного налаштування яскравості та елементи для організації кабелів на робочому столі.

UltraSharp 52 Thunderbolt Hub надійшов у продаж 6 січня 2026 року. Модель із підставкою оцінена у 2899 доларів, варіант без підставки – у 2799 доларів.