  

Dell UltraSharp 52 Thunderbolt Hub — первый в мире 52-дюймовый изогнутый 6K-монитор

11.01.26

Dell UltraSharp 52 Thunderbolt Hub

 

Компания Dell на выставке CES 2026 представила UltraSharp 52 Thunderbolt Hub – первый в мире монитор с диагональю 52 дюйма и разрешением 6K. Dell UltraSharp 52 Thunderbolt Hub оснащен IPS Black-панелью с разрешением 6144×2560 пикселей, контрастностью 2000:1 и поддержкой переменной частоты обновления до 120 Гц.

 

Монитор имеет соотношение сторон 21:9, кривизну 4200R и антибликовое покрытие. Конструкция предусматривает регулировку наклона, поворота и высоты в пределах 90 мм, что позволяет адаптировать рабочее место под разные сценарии использования.

 

Dell UltraSharp 52 Thunderbolt Hub

 

Dell позиционирует эту модель как замену конфигурациям нескольких дисплеев. По замыслу производителя такой формат должен быть удобным для финансовых аналитиков, инженеров, специалистов по обработке данных и руководителей, которые параллельно работают с большим количеством окон и приложений.

 

Монитор поддерживает одновременное подключение к четырем компьютерам и позволяет делить экран на два логических рабочих пространства. Встроенная KVM-система позволяет управлять всеми подключенными компьютерами с помощью одной клавиатуры и мыши без необходимости переключения периферии.

 

UltraSharp 52 Thunderbolt Hub получил сертификацию TÜV Rheinland Low Blue Light наивысшего уровня. По информации Dell, дисплей снижает уровень излучения синего света до менее 20 процентов без влияния на точность цветопередачи.

 

Dell UltraSharp 52 Thunderbolt Hub

 

Набор интерфейсов включает в себя два HDMI 2.1, два DisplayPort 1.4 и порт Thunderbolt 4 с поддержкой Power Delivery мощностью до 140 Вт. Также предусмотрено три USB-C и четыре USB-A со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с, а также сетевой порт Ethernet RJ45. На передней панели расположен скрытый блок быстрого доступа с двумя USB-C и одним USB-A, поддерживающим передачу данных на скорости 10 Гбит/с и зарядку мощностью до 27 Вт.

 

Среди дополнительных возможностей упоминаются встроенные динамики, датчик освещения для автоматической настройки яркости и элементы для организации кабелей на рабочем столе.

 

UltraSharp 52 Thunderbolt Hub поступил в продажу 6 января 2026 года. Модель с подставкой оценена в 2899 долларов, вариант без подставки – в 2799 долларов.


Не пропустите интересное!

Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!

Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *





Статьи & тестыArticles
03.11.25
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
views
743
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.

29.12.25
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
views
48
comments 0
Top news 2025

Традиционно каждый год наша редакция подводит итоги. Лучшие устройства по версии редакции мы показали недавно. Теперь пришло время рассказать о топе новостей сайта hi-tech.ua в 2025 году.

29.12.25 | 05.30
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
25.11.25 | 05.02
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
24.11.25 | 05.25
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
23.11.25 | 06.17
Зарядные станции для любых задач — от смартфона до крупной бытовой техники
22.11.25 | 05.38
Черная пятница – как покупать и экономить
21.11.25 | 05.04
Топ-5 мощных повербанков от 20000 до 50000 mAh для блекаутов и не только!
20.11.25 | 05.10
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
19.11.25 | 05.44
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
18.11.25 | 05.35
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
17.11.25 | 05.30
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
16.11.25 | 05.45
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
15.11.25 | 06.10
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
14.11.25 | 06.30
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
11.01.26 | 07.35
Dell UltraSharp 52 Thunderbolt Hub — первый в мире 52-дюймовый изогнутый 6K-монитор   
Dell UltraSharp 52 Thunderbolt Hub

Dell UltraSharp 52 Thunderbolt Hub оснащен IPS Black-панелью с разрешением 6144×2560 пикселей, контрастностью 2000:1 и поддержкой переменной частоты обновления до 120 Гц.

10.01.26 | 19.48
MSI Prestige 14, Raider 16 Max HX, Stealth 16 AI+ показаны на CES 2026   
MSI CES 2026

На выставке CES 2026 компания MSI представила обширную линейку новых ноутбуков, охватывающую широкий спектр сценариев — от офисной работы и повседневных задач до игр и контент-креатива

11.01.26 | 07.35
Dell UltraSharp 52 Thunderbolt Hub — первый в мире 52-дюймовый изогнутый 6K-монитор
10.01.26 | 19.48
MSI Prestige 14, Raider 16 Max HX, Stealth 16 AI+ показаны на CES 2026
10.01.26 | 16.09
Asus показала обновлённый Zenbook DUO, Zenbook A16 и A14 на CES 2026
10.01.26 | 12.08
Какие концепты Lenovo показали на CES 2026
10.01.26 | 08.01
LG CLOiD — робот для домашних задач и умного дома
09.01.26 | 20.03
Мониторы Acer Predator, Nitro и ProDesigner на CES 2026
09.01.26 | 18.36
Roborock представила робот-пылесос с двумя ногами на CES 2026
09.01.26 | 15.07
Acer Veriton — новая линейка устройств от мини AI станции до мощного Tower ПК
09.01.26 | 13.20
Garmin представила систему контроля слепых зон для грузовиков
09.01.26 | 10.14
Baseus Spacemate RD1 Pro — универсальная док-станция ​​»15 в 1″ с поддержкой беспроводной зарядки Qi 2
09.01.26 | 06.43
LG представила ультратонкий OLED evo W6 на CES 2026
08.01.26 | 19.03
Asus ROG XREAL R1 AR — игровые очки генерирующие изображение диагональю 171”
08.01.26 | 17.50
Intel Core Ultra 300 — новые процессоры имеют прирост до 77% игровой производительности
08.01.26 | 16.27
Samsung OLED S95H — 48” игровой монитор с экраном 165 Гц и самой яркой подсветкой
08.01.26 | 14.15
Оповещение про повестку будет приходить в Дія