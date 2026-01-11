Dell UltraSharp 52 Thunderbolt Hub — первый в мире 52-дюймовый изогнутый 6K-монитор

Компания Dell на выставке CES 2026 представила UltraSharp 52 Thunderbolt Hub – первый в мире монитор с диагональю 52 дюйма и разрешением 6K. Dell UltraSharp 52 Thunderbolt Hub оснащен IPS Black-панелью с разрешением 6144×2560 пикселей, контрастностью 2000:1 и поддержкой переменной частоты обновления до 120 Гц.

Монитор имеет соотношение сторон 21:9, кривизну 4200R и антибликовое покрытие. Конструкция предусматривает регулировку наклона, поворота и высоты в пределах 90 мм, что позволяет адаптировать рабочее место под разные сценарии использования.

Dell позиционирует эту модель как замену конфигурациям нескольких дисплеев. По замыслу производителя такой формат должен быть удобным для финансовых аналитиков, инженеров, специалистов по обработке данных и руководителей, которые параллельно работают с большим количеством окон и приложений.

Монитор поддерживает одновременное подключение к четырем компьютерам и позволяет делить экран на два логических рабочих пространства. Встроенная KVM-система позволяет управлять всеми подключенными компьютерами с помощью одной клавиатуры и мыши без необходимости переключения периферии.

UltraSharp 52 Thunderbolt Hub получил сертификацию TÜV Rheinland Low Blue Light наивысшего уровня. По информации Dell, дисплей снижает уровень излучения синего света до менее 20 процентов без влияния на точность цветопередачи.

Набор интерфейсов включает в себя два HDMI 2.1, два DisplayPort 1.4 и порт Thunderbolt 4 с поддержкой Power Delivery мощностью до 140 Вт. Также предусмотрено три USB-C и четыре USB-A со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с, а также сетевой порт Ethernet RJ45. На передней панели расположен скрытый блок быстрого доступа с двумя USB-C и одним USB-A, поддерживающим передачу данных на скорости 10 Гбит/с и зарядку мощностью до 27 Вт.

Среди дополнительных возможностей упоминаются встроенные динамики, датчик освещения для автоматической настройки яркости и элементы для организации кабелей на рабочем столе.

UltraSharp 52 Thunderbolt Hub поступил в продажу 6 января 2026 года. Модель с подставкой оценена в 2899 долларов, вариант без подставки – в 2799 долларов.