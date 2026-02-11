   

Asus ROG Swift OLED PG32UCDM Gen 3 – ігровий монітор із частотою 240 Гц та плівкою BlackShield

11.02.26

Asus ROG Swift OLED PG32UCDM Gen 3

 

Компанія Asus представила ігровий монітор ROG Swift OLED PG32UCDM Gen 3, який відноситься до третього покоління лінійки 32-дюймових пристроїв 4K-QD-OLED.

 

Новинка отримала сучасну 32-дюймову QD-OLED-панель з роздільною здатністю 4K, частотою оновлення 240 Гц і піковою яскравістю до 1000 нит у режимі HDR, що помітно перевищує показники попередньої версії. Час відгуку складає 0,03 мс, завдяки чому пристрій орієнтований на використання в кіберспортивних дисциплінах та динамічних змагальних іграх.

 

Особливості ігрового монітора Asus ROG Swift OLED PG32UCDM Gen 3

 

Одним із ключових нововведень стала захисна плівка BlackShield. Вона підвищує жорсткість панелі та забезпечує додатковий захист від механічних пошкоджень. Також плівка усуває характерний для QD-OLED фіолетовий відтінок, який може з’являтися при зовнішньому освітленні, і візуально робить чорний колір глибшим. Монітор отримав сертифікат DisplayHDR 500 True Black, що стало кроком уперед порівняно з попередньою моделлю, яка мала сертифікацію HDR 400 True Black.

 

Серед інтерфейсів передбачені DisplayPort 2.1a UHBR20, USB-C з підтримкою живлення до 90 Вт, а також технології адаптивної синхронізації зображення. Пристрій має систему OLED Care Pro, призначену для захисту панелі від вигоряння.

 

На даний момент Asus ROG Swift OLED PG32UCDM Gen 3 доступний лише на китайському ринку. Вартість монітора складає близько 1225 доларів.


