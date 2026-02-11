Asus ROG Swift OLED PG32UCDM Gen 3 — игровой монитор с частотой 240 Гц и пленкой BlackShield

Компания Asus представила игровой монитор ROG Swift OLED PG32UCDM Gen 3, который относится к третьему поколению линейки 32-дюймовых 4K-QD-OLED устройств производителя.

Новинка получила современную 32-дюймовую QD-OLED-панель с разрешением 4K, частотой обновления 240 Гц и пиковой яркостью до 1000 нит в режиме HDR, что заметно превышает показатели предыдущей версии. Время отклика составляет 0,03 мс, благодаря чему устройство ориентировано на использование в киберспортивных дисциплинах и динамичных соревновательных играх.

Особенности игрового монитора Asus ROG Swift OLED PG32UCDM Gen 3

Одним из ключевых нововведений стала защитная плёнка BlackShield. Она повышает жёсткость панели и обеспечивает дополнительную защиту от механических повреждений. Также плёнка устраняет характерный для QD-OLED фиолетовый оттенок, который может появляться при внешнем освещении, и визуально делает чёрный цвет более глубоким. Монитор получил сертификат DisplayHDR 500 True Black, что стало шагом вперёд по сравнению с предыдущей моделью, имевшей сертификацию HDR 400 True Black.

Среди интерфейсов предусмотрены DisplayPort 2.1a UHBR20, USB-C с поддержкой подачи питания до 90 Вт, а также технологии адаптивной синхронизации изображения. Устройство оснащено системой OLED Care Pro, предназначенной для защиты панели от выгорания.

На данный момент Asus ROG Swift OLED PG32UCDM Gen 3 доступен только на китайском рынке. Стоимость монитора составляет около 1225 долларов.