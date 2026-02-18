  

ASUS ROG Strix OLED XG34WCDMTG ігровий монітор, який може працювати без ПК

18.02.26

ASUS ROG Strix OLED XG34WCDMTG

 

Компанія Asus анонсувала ультраширокий ігровий монітор ROG Strix OLED XG34WCDMTG. Пристрій отримав 34-дюймову OLED-панель із частотою оновлення 240 Гц та підтримує автономну роботу без підключення до комп’ютера.

 

Монітор із функціями самостійного пристрою

 

Модель оснащена вбудованою платформою Google TV на базі Android 14. Завдяки цьому монітор може функціонувати як окремий мультимедій.

 

 

Підтримка Wi-Fi 6 забезпечує стабільне підключення до мережі. Крім того, інтеграція з хмарним сервісом NVIDIA GeForce NOW дозволяє запускати ігри без використання персонального комп’ютера. Для роботи потрібне стійке з’єднання з Інтернетом, а також рекомендується використання геймпада. В результаті пристрій здатний виконувати роль монітора, медіаплеєра та ігрової платформи при використанні хмарного геймінгу.

 

Характеристики екрану та аудіосистеми

 

Монітор отримав вигнуту OLED-панель з кривизною 1800R та роздільною здатністю 3440×1440 пікселів. Час відгуку заявлено лише на рівні 0,03 мс. У конструкції передбачено алгоритми захисту від вигоряння, які мають продовжити термін служби матриці.

 

Вбудована акустична система підтримує технологію Dolby Atmos, що дозволяє використовувати пристрій без зовнішніх динаміків. Набір інтерфейсів включає HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 та USB-хаб для підключення периферії.

 

Терміни виходу та орієнтовна вартість

 

ROG Strix OLED XG34WCDMTG поки не надійшов у продаж. За попередніми даними, орієнтовна ціна пристрою становитиме близько 1100 доларів.


