  

ASUS ROG Strix OLED XG34WCDMTG игровой монитор, который может работать без ПК

18.02.26

ASUS ROG Strix OLED XG34WCDMTG

 

Компания Asus анонсировала ультраширокий игровой монитор ROG Strix OLED XG34WCDMTG с соотношением сторон 21:9. Устройство получило 34-дюймовую OLED-панель с частотой обновления 240 Гц и поддерживает автономную работу без подключения к компьютеру.

 

Монитор с функциями самостоятельного устройства

 

Модель оснащена встроенной платформой Google TV на базе Android 14. Благодаря этому монитор может функционировать как отдельное мультимедийное устройство.

 

 

Поддержка Wi-Fi 6 обеспечивает стабильное подключение к сети. Кроме того, интеграция с облачным сервисом NVIDIA GeForce NOW позволяет запускать игры без использования персонального компьютера. Для работы требуется устойчивое интернет-соединение, а также рекомендуется использование геймпада. В результате устройство способно выполнять роль монитора, медиаплеера и игровой платформы при использовании облачного гейминга.

 

Характеристики экрана и аудиосистемы

 

Монитор получил изогнутую OLED-панель с кривизной 1800R и разрешением 3440×1440 пикселей. Время отклика заявлено на уровне 0,03 мс. В конструкции предусмотрены алгоритмы защиты от выгорания, которые должны продлить срок службы матрицы.

 

Встроенная акустическая система поддерживает технологию Dolby Atmos, что позволяет использовать устройство без внешних динамиков. Набор интерфейсов включает HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и USB-хаб для подключения периферии.

 

Сроки выхода и ориентировочная стоимость

 

ROG Strix OLED XG34WCDMTG пока не поступил в продажу. По предварительным данным, ориентировочная цена устройства составит около 1100 долларов.


