Asus показала оновлені Zenbook DUO, Zenbook A16 та A14 на CES 2026    

Asus показала оновлені Zenbook DUO, Zenbook A16 та A14 на CES 202610.01.26
Компанія Asus в рамках виставки CES 2026 представила оновлену лінійку Zenbook, наголосивши на локальній обробці завдань з використанням штучного інтелекту та високої портативності пристроїв.
Asus Zenbook DUO
Флагманом серії став Zenbook DUO нового покоління — ноутбук із двома 14-дюймовими OLED-дисплеями Asus Lumina Pro, орієнтований на професійні сценарії роботи, де потрібний розширений робочий простір. В Asus переробили конструкцію шарніра, скоротивши відстань між екранами приблизно на 70 відсотків, завдяки чому в розкладеному стані обидва дисплеї візуально сприймаються як єдина майже безперервна панель.
OLED-екрани підтримують адаптивну частоту оновлення в діапазоні від 48 до 144 Гц і отримали покриття антивідблиску. За звук відповідає система із шести динаміків. Для роботи між двома екранами використовується програмний комплекс ScreenXpert, а апаратною основою обраний процесор Intel Core Ultra X9 Series 3 з інтегрованою графікою Intel Arc і нейронним блоком продуктивністю до 50 TOPS. Виробник також відзначає доопрацьовану систему охолодження та наявність двох акумуляторів із сумарною ємністю 99 Вт·ч, що розраховано на збереження високої продуктивності поза офісом.
Корпус Zenbook DUO виконаний із матеріалу Ceraluminum та доповнений посиленим прихованим шарніром, зносостійкою клавіатурою, покриттям Smudge-Free для зменшення слідів від пальців та оновленою системою магнітного кріплення MagLatch. Модель була відзначена нагородою CES 2026 Innovation Award у категорії, пов’язаній із штучним інтелектом.
Asus Zenbook A16
Для користувачів, яким потрібний великий екран при порівняно невеликій вазі Asus підготувала Zenbook A16. Це 16-дюймовий ноутбук з 3K OLED-дисплеєм та масою близько 1,2 кг, орієнтований на мобільних фахівців. У цій моделі компанія зробила ставку на платформу Snapdragon: Zenbook A16 отримав 18-ядерний чіп Snapdragon X2 Elite Extreme з нейронним процесором продуктивністю до 80 TOPS, що дозволяє виконувати ІІ-завдання локально за високої енергоефективності.
У Asus заявляють, що пристрій здатний працювати автономно більше доби. Корпус також виготовлений із Ceraluminum та має багатошарове покриття Smudge-Free, розраховане на підвищення зносостійкості. Ця модель отримала нагороду CES 2026 Innovation Award у категорії «Комп’ютерне обладнання та компоненти».
Asus Zenbook A14
Третьою новинкою став Zenbook A14 з індексом UX3407, у якому основний наголос зроблено на максимальну портативність. Вага ноутбука становить менше одного кілограма, він відноситься до класу Copilot+ PC і також виконаний у корпусі Ceraluminum. Пристрій побудований на 18-ядерному процесорі Snapdragon X2 Elite з NPU продуктивністю до 80 TOPS і позиціонується як варіант для користувачів, які часто подорожують та активно використовують багатозадачність та ІІ-функції в роботі.
Asus окремо акцентує увагу на автономності Zenbook A14. За заявою компанії, ноутбук здатний забезпечувати до 35 годин відтворення відео, що розглядається як одна із ключових переваг моделі для сценаріїв роботи в дорозі.
