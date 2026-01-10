Asus показала обновлённый Zenbook DUO, Zenbook A16 и A14 на CES 2026

Компания Asus в рамках выставки CES 2026 представила обновленную линейку Zenbook, сделав акцент на локальной обработке задач с использованием искусственного интеллекта и высокой портативности устройств.

Asus Zenbook DUO

Флагманом серии стал Zenbook DUO нового поколения — ноутбук с двумя 14-дюймовыми OLED-дисплеями Asus Lumina Pro, ориентированный на профессиональные сценарии работы, где требуется расширенное рабочее пространство. В Asus переработали конструкцию шарнира, сократив расстояние между экранами примерно на 70 процентов, благодаря чему в разложенном состоянии оба дисплея визуально воспринимаются как единая почти непрерывная панель.

OLED-экраны поддерживают адаптивную частоту обновления в диапазоне от 48 до 144 Гц и получили антибликовое покрытие. За звук отвечает система из шести динамиков. Для организации работы между двумя экранами используется программный комплекс ScreenXpert, а аппаратной основой выбран процессор Intel Core Ultra X9 Series 3 с интегрированной графикой Intel Arc и нейронным блоком производительностью до 50 TOPS. Производитель также отмечает доработанную систему охлаждения и наличие двух аккумуляторов с суммарной емкостью 99 Вт·ч, что рассчитано на сохранение высокой производительности вне офиса.

Корпус Zenbook DUO выполнен из материала Ceraluminum и дополнен усиленным скрытым шарниром, износостойкой клавиатурой, покрытием Smudge-Free для уменьшения следов от пальцев и обновленной системой магнитного крепления MagLatch. Модель была отмечена наградой CES 2026 Innovation Award в категории, связанной с искусственным интеллектом.

Asus Zenbook A16

Для пользователей, которым нужен большой экран при сравнительно небольшом весе, Asus подготовила Zenbook A16. Это 16-дюймовый ноутбук с 3K OLED-дисплеем и массой около 1,2 кг, ориентированный на мобильных специалистов. В этой модели компания сделала ставку на платформу Snapdragon: Zenbook A16 получил 18-ядерный чип Snapdragon X2 Elite Extreme с нейронным процессором производительностью до 80 TOPS, что позволяет выполнять ИИ-задачи локально при высокой энергоэффективности.

В Asus заявляют, что устройство способно работать автономно более суток. Корпус также изготовлен из Ceraluminum и имеет многослойное покрытие Smudge-Free, рассчитанное на повышение износостойкости. Эта модель получила награду CES 2026 Innovation Award в категории «Компьютерное оборудование и компоненты».

Asus Zenbook A14

Третьей новинкой стал Zenbook A14 с индексом UX3407, в котором основной упор сделан на максимальную портативность. Вес ноутбука составляет менее одного килограмма, он относится к классу Copilot+ PC и также выполнен в корпусе из Ceraluminum. Устройство построено на 18-ядерном процессоре Snapdragon X2 Elite с NPU производительностью до 80 TOPS и позиционируется как вариант для пользователей, которые часто путешествуют и активно используют многозадачность и ИИ-функции в работе.

Asus отдельно акцентирует внимание на автономности Zenbook A14. По заявлению компании, ноутбук способен обеспечивать до 35 часов воспроизведения видео, что рассматривается как одно из ключевых преимуществ модели для сценариев работы в дороге.