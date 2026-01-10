Asus показала обновлённый Zenbook DUO, Zenbook A16 и A14 на CES 2026    

Asus показала обновлённый Zenbook DUO, Zenbook A16 и A14 на CES 202610.01.26
Компания Asus в рамках выставки CES 2026 представила обновленную линейку Zenbook, сделав акцент на локальной обработке задач с использованием искусственного интеллекта и высокой портативности устройств.
Asus Zenbook DUO
Флагманом серии стал Zenbook DUO нового поколения — ноутбук с двумя 14-дюймовыми OLED-дисплеями Asus Lumina Pro, ориентированный на профессиональные сценарии работы, где требуется расширенное рабочее пространство. В Asus переработали конструкцию шарнира, сократив расстояние между экранами примерно на 70 процентов, благодаря чему в разложенном состоянии оба дисплея визуально воспринимаются как единая почти непрерывная панель.
OLED-экраны поддерживают адаптивную частоту обновления в диапазоне от 48 до 144 Гц и получили антибликовое покрытие. За звук отвечает система из шести динамиков. Для организации работы между двумя экранами используется программный комплекс ScreenXpert, а аппаратной основой выбран процессор Intel Core Ultra X9 Series 3 с интегрированной графикой Intel Arc и нейронным блоком производительностью до 50 TOPS. Производитель также отмечает доработанную систему охлаждения и наличие двух аккумуляторов с суммарной емкостью 99 Вт·ч, что рассчитано на сохранение высокой производительности вне офиса.
Корпус Zenbook DUO выполнен из материала Ceraluminum и дополнен усиленным скрытым шарниром, износостойкой клавиатурой, покрытием Smudge-Free для уменьшения следов от пальцев и обновленной системой магнитного крепления MagLatch. Модель была отмечена наградой CES 2026 Innovation Award в категории, связанной с искусственным интеллектом.
Asus Zenbook A16
Для пользователей, которым нужен большой экран при сравнительно небольшом весе, Asus подготовила Zenbook A16. Это 16-дюймовый ноутбук с 3K OLED-дисплеем и массой около 1,2 кг, ориентированный на мобильных специалистов. В этой модели компания сделала ставку на платформу Snapdragon: Zenbook A16 получил 18-ядерный чип Snapdragon X2 Elite Extreme с нейронным процессором производительностью до 80 TOPS, что позволяет выполнять ИИ-задачи локально при высокой энергоэффективности.
В Asus заявляют, что устройство способно работать автономно более суток. Корпус также изготовлен из Ceraluminum и имеет многослойное покрытие Smudge-Free, рассчитанное на повышение износостойкости. Эта модель получила награду CES 2026 Innovation Award в категории «Компьютерное оборудование и компоненты».
Asus Zenbook A14
Третьей новинкой стал Zenbook A14 с индексом UX3407, в котором основной упор сделан на максимальную портативность. Вес ноутбука составляет менее одного килограмма, он относится к классу Copilot+ PC и также выполнен в корпусе из Ceraluminum. Устройство построено на 18-ядерном процессоре Snapdragon X2 Elite с NPU производительностью до 80 TOPS и позиционируется как вариант для пользователей, которые часто путешествуют и активно используют многозадачность и ИИ-функции в работе.
Asus отдельно акцентирует внимание на автономности Zenbook A14. По заявлению компании, ноутбук способен обеспечивать до 35 часов воспроизведения видео, что рассматривается как одно из ключевых преимуществ модели для сценариев работы в дороге.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Традиционно каждый год наша редакция подводит итоги. Лучшие устройства по версии редакции мы показали недавно. Теперь пришло время рассказать о топе новостей сайта hi-tech.ua в 2025 году.
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
Asus показала обновлённый Zenbook DUO, Zenbook A16 и A14 на CES 2026 Asus CES ZenBook монитор
Компания ASUS в рамках выставки CES 2026 представила обновленную линейку Zenbook, сделав акцент на локальной обработке задач с использованием искусственного интеллекта и высокой портативности устройств.
Какие концепты Lenovo показали на CES 2026 CES Lenovo концепт
На выставке CES 2026 компания Lenovo показала серию концептуальных устройств, которые рассматривает как задел для формирования будущей экосистемы персонального искусственного интеллекта
Asus показала обновлённый Zenbook DUO, Zenbook A16 и A14 на CES 2026
Какие концепты Lenovo показали на CES 2026
LG CLOiD — робот для домашних задач и умного дома
Мониторы Acer Predator, Nitro и ProDesigner на CES 2026
Roborock представила робот-пылесос с двумя ногами на CES 2026
Garmin представила систему контроля слепых зон для грузовиков
Baseus Spacemate RD1 Pro — универсальная док-станция »15 в 1″ с поддержкой беспроводной зарядки Qi 2
LG представила ультратонкий OLED evo W6 на CES 2026
Intel Core Ultra 300 — новые процессоры имеют прирост до 77% игровой производительности
Оповещение про повестку будет приходить в Дія
Intel теряет позиции в Steam. AMD уже в 45 % ПК
Купить смартфоны Poco M8 и Poco M8 Pro уже можно на AliExpress