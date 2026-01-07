ASUS не випускатиме смартфони у 2026 році. Але мобільний бізнес не закрито

ASUS не планує випускати нові моделі смартфонів упродовж 2026 року. Про це повідомляє DigiTimes із посиланням на заяву компанії. За даними джерела, бренд бере паузу в мобільному напрямку і не готує нових релізів як мінімум у найближчий рік.

На даний момент останнім смартфоном ASUS залишається флагманський Zenfone 12 Ultra, представлений у лютому 2025 року. Новини, що очікувалися раніше, включаючи Zenfone 13 Ultra і наступне покоління ігрових пристроїв серії ROG Phone, за інформацією DigiTimes, в 2026 році на ринок не вийдуть.

Коли вийде новий смартфон ASUS

При цьому ASUS не повідомляє про повне закриття смартфонного підрозділу. Компанія заявляє, що зосередиться на підтримці вже випущених пристроїв. Власникам смартфонів гарантують збереження всіх зобов’язань, включаючи сервісне обслуговування, випуск оновлень та виконання гарантійних умов у попередньому обсязі.

Офіційні причини такого рішення ASUS не розкриває. Разом з тим, у публікації зазначається, що продаж смартфонів компанії останнім часом залишався на низькому рівні. Це могло спонукати виробника до перегляду стратегії та перерозподілу ресурсів на користь інших напрямів бізнесу. Зокрема, ASUS традиційно займає сильніші позиції на ринку ноутбуків, комплектуючих та ігрових пристроїв, де її частка значно вища, ніж у сегменті смартфонів.

Нагадаємо, Zenfone 12 Ultra оснащений 6,78-дюймовим LTPO OLED-дисплеєм із частотою оновлення до 144 Гц. Смартфон побудований на чіпсеті Snapdragon 8 Elite і може комплектуватися до 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та накопичувачем об’ємом до 512 ГБ стандарту UFS 4.0. Основна камера представлена ​​трьома модулями з роздільною здатністю 50, 32 і 13 мегапікселів, а акумулятор ємністю 5500 мАг підтримує швидку провідну зарядку потужністю 65 Вт і бездротову на 15 Вт.

Пристрій вийшов з Android 15 і, згідно з заявленою політикою оновлень, має отримати ще дві великі версії системи – Android 16 та Android 17.