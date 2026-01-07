 

ASUS не будет выпускать смартфоны в 2026 году. Но мобильный бизнес не закрыт

07.01.26

ASUS ROG Phone 8 Pro

 

ASUS не планирует выпускать новые модели смартфонов в течение 2026 года. Об этом сообщает DigiTimes со ссылкой на заявление компании. По данным источника, бренд берет паузу в мобильном направлении и не готовит новых релизов как минимум в ближайший год.

 

На данный момент последним смартфоном ASUS остается флагманский Zenfone 12 Ultra, представленный в феврале 2025 года. Ожидавшиеся ранее новинки, включая Zenfone 13 Ultra и следующее поколение игровых устройств серии ROG Phone, по информации DigiTimes, в 2026 году на рынок не выйдут.

 

Когда выйдет новый смартфон ASUS

 

При этом ASUS не объявляет о полном закрытии смартфонного подразделения. Компания заявляет, что сосредоточится на поддержке уже выпущенных устройств. Владельцам смартфонов гарантируют сохранение всех обязательств, включая сервисное обслуживание, выпуск обновлений и выполнение гарантийных условий в прежнем объеме.

 

Официальных причин такого решения ASUS не раскрывает. Вместе с тем, в публикации отмечается, что продажи смартфонов компании в последнее время оставались на низком уровне. Это могло подтолкнуть производителя к пересмотру стратегии и перераспределению ресурсов в пользу других направлений бизнеса. В частности, ASUS традиционно занимает более сильные позиции на рынке ноутбуков, комплектующих и игровых устройств, где ее доля значительно выше, чем в сегменте смартфонов.

 

Напомним, Zenfone 12 Ultra оснащен 6,78-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с частотой обновления до 144 Гц. Смартфон построен на чипсете Snapdragon 8 Elite и может комплектоваться до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем объемом до 512 ГБ стандарта UFS 4.0. Основная камера представлена ​​тремя модулями с разрешением 50, 32 и 13 мегапикселей, а аккумулятор емкостью 5500 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 65 Вт и беспроводную на 15 Вт.

 

Устройство вышло с Android 15 и, согласно заявленной политике обновлений, должно получить еще две крупные версии системы – Android 16 и Android 17.


