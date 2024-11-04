Огляд мишки Logitech M196: мала та надовго

Невеликі мишки для роботи завжди мали попит. Компанія Logitech представила нещодавно нову модель, яка, крім компактності, відрізняється високою автономністю роботи. Розповімо докладніше про комп’ютерну мишу Logitech M196.

Logitech M196 – представник бюджетного сегменту. Корпус повністю виконаний із пластику, має повністю симетричну форму та невеликі габарити. Вона легко поміститься в сумці понад портативний ноутбук і тим більше рюкзак або офісну сумку. Заявлено, що корпус створювався з переробленого пластику.

З боків мишки є рельєфні зони для кращої ергономіки. Незважаючи на невеликі габарити, її зручно тримати навіть якщо рука великого розміру. Мишка випускається у трьох кольорах – чорному, як у нашому випадку, білому та рожевому.



Мишка має дві основні кнопки та колесо прокручування, яке також натискається. Клік великих клавіш чіткий та гучний. Це саме стосується і кнопки під колесом. Прокрутка тиха, з положенням кожної позиції, що відчувається.

На днищі миша має чотири круглі ніжки, які повинні сприяти кращому ковзанню. Тут розташований відсік для одного елемента живлення АА. Батарейка йде в комплекті.

Мишка має лише один варіант підключення до ПК – через Bluetooth. Хороший варіант, щоб не думати про можливу втрату ресивера. Однак якщо з якихось причин бездротове підключення не підходить, інших варіантів миші немає. Зате її можна буде підключати не тільки до десктопів та ноутбуків, а й до планшетів.

Винятково важливий фактор для бездротової мишки – це, звичайно ж, автономність. Тут Logitech тримає марку та заявляє рік роботи від однієї батареї. Такі ж показники свого часу також озвучувалися і спостерігалися, тому немає приводу не вірити.

Ми говорили, що Logitech M196 доступна за ціною. Вартість приблизно десять доларів здається винятковим фактором у наш час. Складається враження, що утилітарні пристрої просто зникли. Виробники доповнили їх зайвими фінтиплюшками та накинувши пару доларів називають бюджетними, хоча це не зовсім так. А ось Logitech M196 саме така – строго для роботи, дешева, зручна при своїх розмірах, бездротова та працює цілий рік від батарейки. Що ще потрібно?

Характеристики миші Logitech M196

Тип сенсора: Оптичний Дозвіл: 1000 DPI Кількість клавіш: 2+1 колесо прокручування Підсвічування: ні Підключення: Bluetooth LE Габарити: 100×60×38 мм Вага: 76 г з батареєю АА Постачальник: Asbis Ціна: 449 грн

Оцінка:

+ автономність

+ ціна

+ Ергономіка

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Михайло Чорновий

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