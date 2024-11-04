Обзор мышки Logitech M196: немного и надолго

Небольшие мышки для работы всегда пользовались спросом. Компания Logitech представила недавно новую модель, которая помимо компактности отличается высокой автономностью работы. Расскажем подробнее про компьютерную мышь Logitech M196.

Logitech M196 – представитель бюджетного сегмента. Корпус полностью выполнен из пластика, имеет полностью симметричную форму и небольшие габариты. Она легко поместится в сумке сверх портативного ноутбука и уж тем более рюкзака или офисной сумки. Заявлено что корпус создавался из переработанного пластика.

По бокам у мышки есть рельефные зоны для лучшей эргономики. Несмотря на небольшие габариты ее удобно держать даже если рука большого размера. Мышка выпускается в трех цветах – черном, как в нашем случае, белом и розовом.

Мышка имеет две основные кнопки и колесо прокрутки, которое также нажимается. Клик больших клавиш четкий и громкий. Это же касается и кнопки под колесом. Прокрутка тихая, с чувствующимся положением каждой позиции.

На днище у мыши есть четыре круглые ножки, которые должны способствовать лучшему скольжению. Здесь же расположен отсек для одного элемента питания АА. Батарейка идет в комплекте.

Мышка имеет только один вариант подключения к ПК – по Bluetooth. Хороший вариант чтобы не думать о возможной потере ресивера. Однако если по каким-то причинам беспроводное подключение не подходит, других вариантов у мыши нет. Зато ее можно будет подключать не только к десктопам и ноутбукам, но и также и планшетам.

Исключительно важный фактор для беспроводной мышки — это конечно же автономность. Тут Logitech держит марку и заявляет год работы от одной батареи. Такие же показатели в свое время также озвучивались и наблюдались, так что нет повода не верить.

Мы говорили, что Logitech M196 доступная по цене. Стоимость в примерно десять долларов кажется исключительным фактором в наше время. Складывается впечатление что утилитарные устройства просто исчезли. Производители дополнили их излишними финтиплюшками и накинув пару долларов называют бюджетными, хотя это не совсем так. А вот Logitech M196 именно такая – строго для работы, дешевая, удобна при своих размерах, беспроводная и работает целый год от батарейки. Что еще нужно?

Характеристики мыши Logitech M196

Тип сенсора: Оптический Разрешение: 1000 DPI Количество клавиш: 2+1 колесо прокрутки Подсветка: нет Подключение: Bluetooth LE Габариты: 100×60×38 мм Вес: 76 г с батарейкой АА Поставщик: Asbis Цена: 449 грн

Оценка:

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Михаил Черновой

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