Обзор мышки Logitech G309 и клавиатуры Logitech G515 TKL: по-взрослому

Сегодня мы расскажем про два новых устройства компании Logitech. Новые буквально – их релиз состоялся недавно. Мышь Logitech G309 примечательна оптико-механическими гибридными переключателями Lightforce и хорошей автономностью. Тогда как клавиатура Logitech G515 TKL получила низкопрофильные механические переключатели, встроенные стабилизаторы и хорошую шумо- и виброизоляцию. Переключатели настолько тихие, что их легко перепугать с мембранными. Оговоримся, что мышка G309 и клавиатура G515 TKL не поставляются в составе одного набора. Но компании удалось сделать их интересными дав новейшие компоненты, расскажем подробнее.

Игровая мышка Logitech G309

Дизайн

Мышка Logitech G309 имеет лаконичный дизайн, симметричную форму и хорошую эргономику. Несмотря на отсутствие каких-либо сложных «анатомических» форм она удобна в большинстве сценариев. В отличии от более «фигуристой» G502, например, G309 не пытается повторять изгибы ладони или удобно «подставлять» юбки корпуса по сторонам. Это максимально универсальное решение, асимметрию в котором, имеют лишь дополнительные боковые кнопки. В остальном, мышка подойдет для использования и правшам, и левшам.

Основные клавиши отделены от корпуса. Они не выдаются за пределы мышки по ширине и имеют небольшой отступ от спинки. Наиболее органичным и удобным будет когтеобразный хват. Ввиду небольшой общей длины мышки и коротких основных кнопок, ладонь большого размера, скорее всего, будет даже приподнята над корпусом, а не лежать на нем.

Колесо прокрутки смещено ближе к передней части, а кнопка смены разрешения установлена сразу за ним. Оба удобно нажимаются в процессе использования. Переключать значение DPI в процессе игры удобно.

Как такой подсветки у мыши нет. На корпусе установлены лишь светодиоды индикации работы. Один сверху – в промежутке между клавишами и спинкой. А на «пузике» — два светодиода активности подключений.

Оснащение

В Logitech G309 используются гибридные оптико-механические переключатели Lightforce в основных кнопках. У них кроткий клик, люфтов или смещений нет. Нажимаются они с оптимальным усилием. Как и заявлено производителем, случайное двойное нажатие происходит крайне редко.

Есть некоторый свободный ход за счет гибкости пластика самих лепестков клавиш. Он небольшой, учитывая короткие кнопки, поэтому ложных или поздних срабатываний мы не ощутили.

Боковые клавиши также короткоходные, но нажимаются намного мягче, они как будто утоплены в вату.

Колесо нажимается только сверху и, судя по карте клавиш, под ним установлен только один переключатель. Однако при нажатии колеса вправо кнопка также срабатывает, тогда как при нажатии влево клика не происходит. Трудно сказать, баг это или фича.

В основании мыши установлены две кнопки – ползунок питания и смены типов подключения –Bluetooth и радио 2,4 Гц. В комплекте для последнего есть компактный ресивер. Его можно спрятать под круглым лючком. В отсеке также расположены контакты для работы беспроводной зарядки от фирменно коврика.

На «пузе» мышки всего три глайда. Два больших – сверху и снизу, и небольшая подкова возле сенсора. Они отлично скользят на хороших ковриках от разных брендов.

Используемый сенсор HERO 25K — это фирменная разработка Logitech. Помимо высоких значений разрешения и скорости, мы бы, в качестве главного для беспроводной мыши, отметили использование интеллектуальной системы управления питанием. Она подстраивает частоту в зависимости от перемещения мыши для снижения энергопотребления.

Автономность здесь действительно фирменно «лоджитековская» — 300 часов по радиосвязи и 600 часов по Bluetooth. Это 74 или 37 дней, если играть по 8 часов ежедневно. И этом при том, что мышка питается от одной батарейки типа АА. Она, к слову, есть в комплекте.

Еще интереснее то, что мышка на самом деле может похвастаться буквально бесконечной автономностью. Технология Powerplay при использовании с фирменным ковриком позволит питать мышь через беспроводную зарядку – те самые контакты на обратной стороне. Такая функция, например, есть и у модели G502.

Было бы интересно протестировать работу такой зарядки. Как минимум, проверить как она работает во время игры и перестановке мыши на коврике. Выяснить, какую высоту отрыва может покрывать такая беспроводная зарядка, ведь встроенного аккумулятора у мыши нет.

Мышь Лоджитек G309 может хранить во встроенной памяти до 5 профилей настроек. В Logitech G Hub есть восемь предустановленных пресетов, каждый из которых подтягивает пять различных значений DPI, которые переключаются кнопкой на корпусе. Можно создать и свой игровой профиль. Также есть возможность назначить команды на различные кнопки мыши или выключить их вовсе. Программируются все – и основные клавиши, и дополнительные, включая колесо.

Впечатления от Logitech G309

С точки зрения эргономики мышка очень понравилась. Она в меру легкая, при этом хорошо оснащенная. Переключатели дают очень интуитивный клик, а сенсор хорошо отрабатывает на любых поверхностях. На наше скромное мнение, в играх разных жанров мышка позволит раскрыться и продвинутому игроку, и начинающему геймеру.

В комплекте есть клеящиеся стикеры, которые улучшат цепкость корпуса. Ведь никаких рельефных покрытий у корпуса нет и во время напряжённой игры, руки могут скользить. Правда, черные накладки делают белую версию мышки похожей на панду, но на их эффективность это не влияет.

Мы бы не сказали, что отсутствие настраиваемой подсветки — это недостаток. Таким образом мышка органично впишется и в серьезную офисную атмосферу, и в лаконичное игровое пространство. Поддержка беспроводной зарядки тем более делает ее подготовленной к разным сценариям использования. А хорошая автономность застанет врасплох очень нескоро.

Игровая клавиатура Logitech G515 TKL

Logitech G515 TKL, как следует из названия, это компактная вариация на тему полноценной клавиатуры. Модель использует механические переключатели и беспроводное соединение. TKL (Tenkeyless) подразумевает что у нас нет цифрового блока, но в остальном это полноценная раскладка без заигрываний с урезанием клавиш.

Вместе с тонким металлическим корпусом, низкопрофильными механическими переключателями и беспроводными соединением – нам это устройство показалось идеальным для игр и работы. Если только вы не используете цифровой блок каждые 5 минут, то от него вполне можно отказаться. Даже если ваш ноутбук специально выбирался с ним.

Клавиши Logitech G515 TKL в целом максимально используют площадь тонкого корпуса, но расстояния и размеры кнопок не урезаны. Основной набор клавиш дополнен группами по четыре функциональных кнопки сверху. Стрелки и еще десять кнопок расположены в правой части. Колпачки клавиш – надежные PBT. Слегка шероховатые и надежные при длительном использовании. Украинская кириллица подсветки не имеет, однако за счет белого цвета символов более-менее заметна в темное время.

В верхней части клавиатуры есть надстройка, в которой, скорее всего прячется батарея. На ней установлены еще три кнопки слева для выбора вида подключения. Среди них – радио, Bluetooth и проводной. Справа — световая индикация активности Caps Lock и зарядки.

Для улучшения сцепления в основании есть три небольшие резиновые проставки внизу и две вверху. Также по одной приклеены у каждой из подъемных ножек. Две пары выдвигающихся ножек позволяют регулировать высоту над столом в двух значениях. Клавиатура устойчива и не скользит ни будучи на игровой поверхности, ни на столе.

Фирменные механические переключатели GL коричневого цвета имеют не слишком большой ход до точки срабатывания – 1,5 мм. Это «тактильный» тип с небольшой обратной связью, который ощущается при активном использовании очень комфортно. Если вам нужна механика, а будить домашних нельзя – это один из лучших вариантов по сочетанию четкости и шумности. Коричневые переключатели Лоджитек лучше всего подходят для соревновательных игр и шутеров от первого лица. У компании также есть красные – линейные и белые – кликающие варианты переключателей.

В клавиатуре используется технология KEYCONTROL от Logitech G. Она позволит настраивать каждую клавишу на выполнение 15 различных действий, включая макросы, звуковые эффекты и световые события. Есть и гибко настраиваемая подсветка клавиш.

Клавиатура имеет свой встроенный аккумулятор, который позволит проработать ей до 36 часов. Не так много, как в случае с мышкой, однако это также около 4-х дней по 8 активных часов каждый.

Впечатления от Logitech G515 TKL

Игровая клавиатура Logitech G515 TKL получилась тонкой и с хорошей эргономикой. Она достаточно тяжелая за счет металла в корпусе и хорошей проработки от паразитных звуковых и вибро колебаний. В целом клавиатура тонкая и компактная, так что не только сэкономит место на столе, но и будет удобна при транспортировке.

Механические переключатели тихие и мягкие в точке срабатывания. Они имеют небольшой ход и приятную отдачу, что показалось нам очень комфортным. При желании можно выбрать модель и с более громкими и четкими переключателями.

Может показаться что у клавы не слишком хорошая автономность. Да, она не рекордная, но более емкий аккумулятор потребовал бы больше места, а соответственно крупнее корпус. Все в ней — совершенный минимализм, как для в меру тяжелой и качественной клавиатуры.

Мы бы назвали Logitech G515 TKL универсальной моделью для развлечений. Хотя к играм она расположена куда больше, учитывая возможность тонкой настройки клавиш и их назначения, для работы она также хороша.

Оффтоп про ресиверы Logitech

В своё время компания Logitech очень гордилась своими ультра-компактными передатчиками. Для 2000-х годов это была магия. Они мало того, что были меньше тогдашних флешек, так еще и позволяли подключать по несколько устройств компании, используя один передатчик. Сейчас это изменилось.

Во-первых, не все устройства Logi могут использовать единый ресивер. В случае передатчиков LIGHTSPEED то их можно синхронизировать для ограниченного списка моделей мышек и клавиатур. Среди мышек это G303, G705, PRO X SUPERLIGHT и серия G502 X. А клавиатур — PRO X TKL, G715, G915 и G915 TKL. Всё, поэтому наших сегодняшних гостей «подружить» не получиться. Гарнитуры компании, например, вообще могут работать только со своими ресиверами.

Во-вторых, стабильность работы может снижаться при одновременном подключении двух ресиверов. Их не советуют вставлять в соседние USB-порты, а максимальная эффективность заявлена при использовании каждого передатчика отдельно. А еще их лучше располагать с разных сторон корпуса, ноутбука к примеру. Тут лишь остается передать привет производителям, которые встраивают USB-Type A парами и не разносят их на разные грани.

Характеристики мыши Logitech G309

Тип сенсора: Оптический, HERO 25K Разрешение: 100- 25600 DPI Ускорение: 40G Частота опроса: 1000 Гц Максимальная скорость: 400 IPS Количество клавиш: 5+1 колесо прокрутки + кнопка DPI Переключатели: LIGHTFORCE: гибридные оптико-механические Подсветка: нет Подключение: Беспроводное LIGHTSPEED с ресивером USB Type-A, Габариты: 120×64×39 мм Вес: 68 г, 86 г с батарейкой АА Аккумулятор: АА + беспроводная зарядка Поставщик: Asbis Цена: 3000 грн

Оценка:

+ эргономика

+ автономность

+ комплектация

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Характеристики клавиатуры Logitech G515 TKL

Количество клавиш: 87 Переключатели: Механические, Подключение: USB Type-C Ход к точке срабатывания: 1,5-2,7 мм Сила нажатия: 50-60 г NKRO-антигостинг: да Частота опроса: 1 мс Подсветка: LIGHTSYNC RGB Кабель: съемный, 1,8 м Аккумулятор: н.д., 36 часов Габариты: 368×150×22 мм Вес: 880 г Совместимость: Windows, MacOS Поставщик: Asbis Цена: 6000 грн

Оценка:

+ форм-фактор

+ переключатели

+ раскладка

+ несколько вариантов подключения

+ использование одного ресивера с некоторыми мышками

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Михаил Черновой

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