Огляд мишки Logitech G309 та клавіатури Logitech G515 TKL: по-дорослому

Сьогодні ми розповімо про два нові пристрої компанії Logitech. Нові буквально – їхній реліз відбувся нещодавно. Миша Logitech G309 примітна оптико-механічними гібридними перемикачами Lightforce та гарною автономністю. Тоді як клавіатура Logitech G515 TKL отримала низькопрофільні фірмові механічні перемикачі, стабілізатори та гарну шумо- та віброізоляцію. Перемикачі настільки тихі, що їх легко переплутати з мембранними. Обмовимося, що мишка G309 та клавіатура G515 TKL не поставляються у складі єдиного набору. Але компанії вдалося зробити їх цікавими, використавши нові компоненти, про що і розповімо докладніше.

Ігрова мишка Logitech G309

Дизайн

Мишка Logitech G309 має лаконічний дизайн, симетричну форму та гарну ергономіку. Незважаючи на відсутність будь-яких складних «анатомічних» форм, вона зручна в більшості сценаріїв. На відміну від більш «фігуристої» G502, наприклад, G309 не намагається повторювати вигини долоні або зручно «підставляти» спідниці корпусу на всі боки. Це максимально універсальне рішення, асиметрію в якому мають лише додаткові бічні кнопки. В іншому, мишка підійде для використання і правшам, і шульгам.

Основні кнопки відокремлені від корпусу. Вони не видаються за межі мишки по ширині та мають невеликий відступ від спинки. Найбільш органічним та зручним буде кігтеподібний хват. Зважаючи на невелику загальну довжину мишки і короткі основні кнопки, долоня великого розміру, швидше за все, буде навіть піднята над корпусом, а не лежати на ньому.

Колесо прокручування зміщене ближче до передньої частини, а кнопка зміни роздільної здатності встановлена ​​відразу за ним. Обидва зручно натискаються у процесі використання. Перемикати значення DPI у процесі гри зручно.

Як такого підсвічування миша не має. На корпусі встановлено світлодіоди індикації роботи. Один зверху – у проміжку між клавішами та спинкою. А на «пузику» – два світлодіоди активності підключень.

Оснащення

У Logitech G309 використовуються гібридні оптико-механічні перемикачі Lightforce в основних кнопках. У них лагідний клік, люфтів чи зміщень немає. Натискаються з оптимальним зусиллям. Як і заявлено виробником, випадкове подвійне натискання відбувається вкрай рідко.

Є певний вільний хід за рахунок гнучкості пластику самих пелюсток кнопок. Він невеликий з огляду на короткі кнопки, тому помилкових чи пізніх спрацьовувань ми не відчули.

Бічні клавіші також короткохідні, але натискаються набагато м’якше, вони начебто втоплені у вату.

Колесо натискається тільки зверху і, судячи з карти клавіш, під ним встановлений лише один перемикач. Однак при натисканні колеса праворуч кнопка також спрацьовує, тоді як при натисканні вліво кліка не відбувається. Важко сказати, баг це чи фіча.

В основі миші встановлені дві кнопки – повзунок живлення та зміни типів підключення – Bluetooth та радіо 2,4 Гц. У комплекті останнього є компактний ресивер. Його можна заховати під круглим лючком. У відсіку також розташовані контакти для роботи бездротової зарядки від фірмового килимка.

На «пузі» мишки всього три глайди. Два великі – зверху та знизу, та невелика підкова біля сенсора. Вони відмінно ковзають на добрих килимках від різних брендів.

Використовуваний сенсор HERO 25K – це фірмова технологія Logitech. Крім високих значень роздільної здатності та швидкості, ми б, як головне для бездротової миші, відзначили використання інтелектуальної системи управління живленням. Вона підлаштовує частоту залежно від переміщення миші зниження енергоспоживання.

Автономність тут справді фірмово «лоджитеківська» – 300 годин за радіозв’язком і 600 годин за Bluetooth. Це 74 чи 37 днів, якщо грати по 8 годин щодня. І це при тому, що мишка живиться від однієї батареї типу АА. Вона, до речі, є у комплекті.

Ще цікавіше те, що мишка насправді може похвалитися буквально нескінченною автономністю. Технологія Powerplay при використанні з фірмовим килимком дозволить живити мишу через бездротову зарядку – ті самі контакти на звороті. Така функція, наприклад, є і у моделі G502.

Було б цікаво протестувати роботу такої зарядки. Як мінімум, перевірити як вона працює під час гри та перестановці миші на килимку. З’ясувати, яку висоту відриву може покривати така бездротова зарядка, адже вбудованого акумулятора миші немає.

Миша Лоджітек G309 може зберігати у вбудованій пам’яті до 5 профілів налаштувань. У Logitech G Hub є вісім попередньо встановлених пресетів, кожен із яких підтягує п’ять різних значень DPI, які перемикаються кнопкою на корпусі. Можна створити свій ігровий профіль. Також можна призначити команди на різні кнопки миші або вимкнути їх зовсім. Програмуються всі – і основні кнопки, і додаткові, включаючи колесо.

Враження від Logitech G309

З погляду ергономіки мишка дуже сподобалася. Вона в міру легка, добре оснащена. Перемикачі дають дуже інтуїтивний клацання, а сенсор добре відпрацьовує на будь-яких поверхнях. На нашу скромну думку, в іграх різних жанрів мишка дозволить розкритися і просунутому гравцю, і геймеру-початківцю.

У комплекті є стікери, що клеяться, які покращать чіпкість корпусу. Адже ніяких рельєфних покриттів корпус не має і під час напруженої гри, руки можуть ковзати. Щоправда, чорні накладки роблять білу версію мишки схожою на панду, але на їх ефективність це не впливає.

Ми б не сказали, що відсутність підсвічування, що настроюється, — це недолік. Таким чином мишка органічно впишеться і в серйозну атмосферу офісу, і в лаконічний ігровий простір. Підтримка бездротової зарядки тим більше робить її підготовленою до різних сценаріїв використання. А хороша автономність застане зненацька дуже нескоро.

Ігрова клавіатура Logitech G515 TKL

Logitech G515 TKL, як випливає із назви, це компактна варіація на тему повноцінної клавіатури. Модель використовує механічні перемикачі та бездротове з’єднання. TKL (Tenkeyless) має на увазі, що у нас немає цифрового блоку, але в іншому це повноцінна розкладка без загравань з урізанням клавіш.

Разом із тонким металевим корпусом, низькопрофільними механічними перемикачами та бездротовими з’єднанням – нам цей пристрій здався ідеальним для ігор та роботи. Якщо ви не використовуєте цифровий блок кожні 5 хвилин, то від нього цілком можна відмовитися. Навіть якщо ваш ноутбук спеціально вибирався з ним.

Клавіші Logitech G515 TKL загалом максимально використовують площу тонкого корпусу, але відстані та розміри кнопок не урізані. Основний набір клавіш доповнений групами по чотири функціональні кнопки зверху. Стрілки та ще десять кнопок розташовані у правій частині.Ковпачки клавіш – надійні PBT. Злегка шорсткі та надійні при тривалому використанні. Українська кирилиця підсвічування не має, проте за рахунок білого кольору символів більш-менш помітна у темний час.

У верхній частині клавіатури є надбудова, в якій швидше за все ховається батарея. На ній встановлені ще три кнопки зліва для вибору виду підключення. Серед них – радіо, Bluetooth та дротовий. Справа – світлова індикація активності Caps Lock та зарядки.

Для покращення зчеплення в основі є три невеликі гумові проставки внизу та дві вгорі. Також по одній приклеєно у кожної з підйомних ніжок. Дві пари ніжок, що висуваються, дозволяють регулювати висоту над столом у двох значеннях. Клавіатура стійка і не ковзає ні на ігровій поверхні, ні на столі.



Фірмові механічні перемикачі GL коричневого кольору мають не надто великий хід до точки спрацьовування – 1,5 мм. Це тактильний тип з невеликим зворотним зв’язком, який відчувається при активному використанні дуже комфортно. Якщо вам потрібна механіка, а будити домашніх не можна – це один із найкращих варіантів щодо поєднання чіткості та шумності. Коричневі перемикачі Лоджітек найкраще підходять для змагальних ігор та шутерів від першої особи. У компанії також є червоні – лінійні та білі – клікаючі варіанти перемикачів.

У клавіатурі використовується технологія KEYCONTROL від Logitech G. Вона дозволить налаштовувати кожну клавішу на виконання 15 різних дій, включаючи макроси, звукові ефекти та світлові події. Є й підсвічування клавіш, що гнучко настроюється.

Клавіатура має вбудований акумулятор, який дозволить пропрацювати їй до 36 годин. Не так багато, як у випадку з мишкою, проте це також близько 4-х днів по 8 активних годин кожен.



Враження від Logitech G515 TKL

Ігрова клавіатура Logitech G515 TKL вийшла тонкою та з гарною ергономікою. Вона досить важка за рахунок металу в корпусі та гарного опрацювання від паразитних звукових та вібро коливань. Загалом клавіатура тонка та компактна, так що не тільки заощадить місце на столі, але й буде зручною при транспортуванні.

Механічні перемикачі тихі та м’які в точці спрацьовування. Вони мають невеликий хід та приємну віддачу, що здалося нам дуже комфортним. За бажання можна вибрати модель і з більш гучними та чіткими перемикачами.

Може здатися, що у клави не дуже хороша автономність. Так, вона не рекордна, але більш ємний акумулятор зажадав би більше місця, а відповідно більшого корпусу. Все в ній – досконалий мінімалізм, як для в міру важкої та якісної клавіатури.

Ми б назвали Logitech G515 TKL універсальною моделлю для розваг. Хоча до ігор вона пасує якнайкраще, враховуючи можливість тонкого налаштування клавіш та їх призначення, для роботи з текстами вона також підходить.

Оффтоп про ресивери Logitech

Свого часу компанія Logitech дуже пишалася своїми ультра-компактними передавачами. Для 2000-х років то була магія. Вони мало того, що були меншими за тодішні флешки, так ще й дозволяли підключати по кілька пристроїв компанії, використовуючи один передавач. Нині це змінилося.

По-перше, не всі пристрої Logi можуть використовувати єдиний ресивер. У випадку передавачів LIGHTSPEED їх можна синхронізувати для обмеженого списку моделей мишок та клавіатур. Серед мишок це G303, G705, PRO X SUPERLIGHT та серія G502 X. А клавіатур – PRO X TKL, G715, G915 та G915 TKL. Все, тому наших сьогоднішніх гостей «подружити» не вийде. Гарнітури ж компанії, наприклад, взагалі можуть працювати лише зі своїми ресиверами.

По-друге, стабільність роботи може знижуватися за одночасного підключення двох ресиверів. Їх не рекомендують вставляти в сусідні USB-порти, а максимальна ефективність заявлена ​​при використанні кожного передавача окремо. А ще їх краще розташовувати з різних боків корпусу, ноутбука, наприклад. Тут залишається передати привіт виробникам, які вбудовують USB-Type A парами і не розносять їх на різні грані.

Характеристики миші Logitech G309

Тип сенсора: Оптичний, HERO 25K Дозвіл: 100-25600 DPI Прискорення: 40G Частота опитування: 1000 Гц Максимальна швидкість: 400 IPS Кількість клавіш: 5+1 колесо прокручування + кнопка DPI Перемикачі: LIGHTFORCE: гібридні оптико-механічні Підсвічування: ні Підключення: Бездротовий LIGHTSPEED з ресивером USB Type-A, Габарити: 120×64×39 мм Вага: 68 г, 86 г з батареєю АА Акумулятор: АА + бездротова зарядка Постачальник: Asbis Ціна: 3000 грн

Оцінка:

+ Ергономіка

+ автономність

+ комплектація

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Характеристики клавіатури Logitech G515 TKL

Кількість клавіш: 87 Перемикачі: Механічні, Підключення: USB Type-C Хід до точки спрацьовування: 1,5-2,7 мм Сила натискання: 50-60 г NKRO-антигостинг: так Частота опитування: 1 мс Підсвічування: LIGHTSYNC RGB Кабель: знімний, 1,8 м Акумулятор: н.д., 36 годин Габарити: 368×150×22 мм Вага: 880 г Сумісність: Windows, MacOS Постачальник: Asbis Ціна: 6000 грн

Оцінка:

+ форм-фактор

+ перемикачі

+ розкладка

+ кілька варіантів підключення

+ використання одного ресивера з деякими мишками

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Михайло Чорновий

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