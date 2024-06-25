Клавіатура Logitech G515 LIGHTSPEED TKL – низькопрофільна бездротова модель з ходом клавіш 1,3 мм.

Logitech оголосила про випуск бездротової клавіатури Logitech G515 LIGHTSPEED TKL. Ця модель має товщину всього 22 мм і вражає витонченим дизайном, який не вимагає підставки для зап’ястя, що забезпечує комфортний ігровий досвід.

Клавіатура оснащена низькопрофільними перемикачами з ходом 1,3 мм та загальною довжиною ходу 3,2 мм. Logitech G515 має шар звукопоглинаючої піни, змащені перемикачі, вбудовані стабілізатори та преміум-клавіші PBT.

Клавіатура використовує технологію KEYCONTROL від Logitech G, яка надає геймерам широкі можливості персоналізації. Кожна клавіша може виконувати до 15 різних дій, включаючи макроси, звукові ефекти та світлові події.

KEYCONTROL включає розкладки і модифікатори, такі як G SHIFT, що розширюють можливості кастомізації, а клавішні розкладки можна легко перемикати одним натисканням.

Інші особливості клавітури Logitech G515 LIGHTSPEED TKL:

Бездротове з’єднання 2:1 LIGHTSPEED: геймери можуть підключити ігрову мишу, наприклад G502 X PLUS, за допомогою адаптера G515 LIGHTSPEED, звільнивши додатковий USB-порт.

Яскравість робочого столу за допомогою RGB-підсвічування LIGHTSYNC: гравці мають доступ до ~16,8 млн. кольорів, щоб налаштувати свою палітру кольорів і підключити всі свої пристрої Logitech G за допомогою G HUB.

кольорів, щоб налаштувати свою палітру кольорів і підключити всі свої пристрої Logitech G за допомогою G HUB. Універсальне підключення у трьох режимах, що дозволяє геймерам вибирати між бездротовим режимом LIGHTSPEED, Bluetooth та проводовим режимом передачі даних USB-C.

36 годин безперервного ігрового процесу.