Клавиатура Logitech G515 LIGHTSPEED TKL – низкопрофильная беспроводная модель с ходом клавиш 1,3 мм.25.06.24
Logitech объявила о выпуске беспроводной игровой клавиатуры Logitech G515 LIGHTSPEED TKL. Эта модель имеет толщину всего 22 мм и поражает изящным дизайном, не требующим подставки для запястья, что обеспечивает комфортный игровой опыт.
Клавиатура оснащена низкопрофильными переключателями с ходом 1,3 мм и общей протяженностью хода 3,2 мм. Logitech G515 имеет слой звукопоглощающей пены, смазанные переключатели, встроенные стабилизаторы и премиум-клавиши PBT.
Клавиатура использует технологию KEYCONTROL от Logitech G, которая дает геймерам широкие возможности персонализации. Каждая клавиша может выполнять до 15 различных действий, включая макросы, звуковые эффекты и световые события.
KEYCONTROL включает в себя раскладки и модификаторы, такие как G SHIFT, расширяющие возможности кастомизации, а клавишные раскладки можно легко переключать одним нажатием.
Другие особенности клавитуры Logitech G515 LIGHTSPEED TKL:
- Беспроводное соединение 2:1 LIGHTSPEED: геймеры могут подсоединить игровую мышь, например G502 X PLUS, с помощью адаптера G515 LIGHTSPEED, освободив дополнительный USB-порт.
- Яркость рабочего стола с помощью RGB-подсветки LIGHTSYNC: игроки имеют доступ к ~16,8 млн. цветов, чтобы настроить свою цветовую палитру и подключить все свои устройства Logitech G с помощью G HUB.
- Универсальное подключение в трех режимах, позволяющее геймерам выбирать между беспроводным режимом LIGHTSPEED, Bluetooth и проводным режимом передачи данных USB-C.
- 36 часов непрерывного игрового процесса.
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Клавиатура Logitech G515 LIGHTSPEED TKL – низкопрофильная беспроводная модель с ходом клавиш 1,3 мм.Logitech клавиатура
Клавиатура Logitech G515 LIGHTSPEED TKL имеет слой звукопоглощающей пены, смазанные переключатели, встроенные стабилизаторы и премиум-клавиши PBT.