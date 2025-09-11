Anker Soundcore Nebula X1 Pro – 4K-проектор із вбудованою колонкою

На виставці IFA 2025 компанія Anker анонсувала свій новий флагманський продукт – Soundcore Nebula X1 Pro, який поєднує в собі лазерний проектор високого класу та повноцінну аудіосистему. Пристрій позиціонується як мобільний кінотеатр, здатний перетворити будь-який майданчик на простір для перегляду фільмів, вечірок або презентацій.

Проектор оснащений потрійною лазерною системою з роздільною здатністю 4K та яскравістю 3500 ANSI люмен, що дозволяє виводити зображення діагоналлю до 300 дюймів навіть за денного світла. Для зручності передбачено автоматичне фокусування, корекція трапецеїдальних спотворень та моторизований об’єктив, що спрощує налаштування.

Особливу увагу приділила Anker звуку. Вбудована акустична система 7.1.4 включає підвісний сабвуфер потужністю 160 Вт, дві висувні фронтальні колонки по 80 Вт кожна та дві бездротові тилові по 40 Вт. Підтримка Dolby Atmos та фірмової технології FlexWave™ забезпечує насичене просторове звучання, завдяки чому пристрій однаково добре підходить для фільмів, караоке та заходів на відкритому повітрі.

Незважаючи на значну масу близько 32 кг, проектор можна легко переміщати завдяки вбудованим колесам та висувній ручці. Захист за стандартом IP43 гарантує стійкість до пилу та дощу, що особливо важливо при експлуатації на вулиці. На додаток до проектору Anker запропонує покупцям і надувний екран на 200 дюймів, проте подробиці про нього поки що не розкриваються.

Компанія на замовлення стартує на Kickstarter 23 вересня 2025 року. При внесенні депозиту $100 покупці зможуть отримати знижку $500 від стартової ціни в $2999. Роздрібна вартість становитиме $4999, а масові поставки розпочнуться у березні 2026 року.