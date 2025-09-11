Anker Soundcore Nebula X1 Pro — 4K-проектор со встроенной колонкой11.09.25
На выставке IFA 2025 компания Anker анонсировала свой новый флагманский продукт — Soundcore Nebula X1 Pro, который объединяет в себе лазерный проектор высокого класса и полноценную аудиосистему. Устройство позиционируется как мобильный кинотеатр, способный превратить любую площадку в пространство для просмотра фильмов, вечеринок или презентаций.
Проектор оснащён тройной лазерной системой с разрешением 4K и яркостью 3500 ANSI люмен, что позволяет выводить изображение диагональю до 300 дюймов даже при дневном свете. Для удобства предусмотрены автоматическая фокусировка, коррекция трапецеидальных искажений и моторизованный объектив, что упрощает настройку.
Особое внимание Anker уделила звуку. Встроенная акустическая система 7.1.4 включает подвесной сабвуфер мощностью 160 Вт, две выдвижные фронтальные колонки по 80 Вт каждая и две беспроводные тыловые по 40 Вт. Поддержка Dolby Atmos и фирменной технологии FlexWave™ обеспечивает насыщенное пространственное звучание, благодаря чему устройство одинаково хорошо подходит для фильмов, караоке и мероприятий на открытом воздухе.
Несмотря на внушительную массу около 32 кг, проектор можно легко перемещать благодаря встроенным колёсам и выдвижной ручке. Защита по стандарту IP43 гарантирует устойчивость к пыли и дождю, что особенно важно при эксплуатации на улице. В дополнение к проектору Anker предложит покупателям и надувной экран на 200 дюймов, однако подробности о нём пока не раскрываются.
Кампания по предзаказу стартует на Kickstarter 23 сентября 2025 года. При внесении депозита в $100 покупатели смогут получить скидку $500 от стартовой цены в $2999. Розничная стоимость составит $4999, а массовые поставки начнутся в марте 2026 года.
Anker Soundcore Nebula X1 Pro — 4K-проектор со встроенной колонкой
Anker анонсировала свой новый флагманский продукт — Soundcore Nebula X1 Pro, который объединяет в себе лазерный проектор высокого класса и полноценную аудиосистему
Anker Soundcore Nebula X1 Pro — 4K-проектор со встроенной колонкой
