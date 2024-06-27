Удалить видео с YouTube теперь могут пользователи, которых имитируют с помощью искусственного интеллекта27.06.24
YouTube внедрил новую политику, позволяющую пользователям запрашивать удаление контента, созданного искусственным интеллектом, который имитирует их лицо или голос. Запросы будут рассматриваться вручную, и видео, вводящие в заблуждение, будут удалены. Этот шаг часть усилий YouTube по защите пользователей от возможного манипулирования и введения в заблуждение с помощью все более продвинутых инструментов генерации видео.
Платформа также будет учитывать контекст контента, особенно если он является пародией или сатирой, или если в нем участвуют известные личности. Для высокопоставленных лиц могут делаться исключения в рамках социальных комментариев и свободы слова, однако при этом будет проводиться тщательная оценка.
Эти изменения в политике являются ответом YouTube на растущие угрозы, связанные с использованием искусственного интеллекта для создания манипулятивного контента, который может повлиять на зрителей.
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Удалить видео с YouTube теперь могут пользователи, которых имитируют с помощью искусственного интеллектаYouTube видео искусственный интеллект
Эти изменения в политике являются ответом YouTube на растущие угрозы, связанные с использованием искусственного интеллекта для создания манипулятивного контента, который может повлиять на зрителей.
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