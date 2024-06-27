Видалити відео з YouTube тепер можуть користувачі, яких імітують за допомогою штучного інтелекту

YouTube впровадив нову політику, яка дозволяє користувачам вимагати видалення контенту, створеного штучним інтелектом, який імітує їх обличчя або голос. Запити будуть розглядатися вручну, і відео, що вводять в оману, буде видалено. Цей крок є частиною зусиль YouTube щодо захисту користувачів від можливого маніпулювання та введення в оману за допомогою все більш просунутих інструментів генерації відео.

Платформа також буде враховувати контекст контенту, особливо якщо він є пародією чи сатирою, або якщо в ньому беруть участь відомі особи. Для високопосадовців можуть робитися винятки в рамках соціальних коментарів та свободи слова, проте при цьому проводитиметься ретельна оцінка.

Ці зміни в політиці є відповіддю YouTube на зростання загроз, пов’язаних з використанням штучного інтелекту для створення маніпулятивного контенту, який може вплинути на глядачів.