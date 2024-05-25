Ученые создали шумопоглощающие простыни, улучшающие звукоизоляцию помещения

Учёные из Массачусетского технологического института разработали новую звукоизоляционную плёнку, основанную на шелковых простынях. Эта инновационная плёнка не только гасит звук, но и отражает его обратно к источнику. Технология имеет потенциал значительно улучшить звукоизоляцию в квартирах с тонкими стенами. В ходе исследований показано, что эта плёнка может уменьшать уровень шума до 37 децибел и излучать до 70 децибел звука, используя квадрат шелка размером всего 8×8 см.

Пленка работает благодаря использованию пьезоэлектрических волокон в шелке, которые деформируются под воздействием электрического тока, создавая звуковые волны. Это позволяет эффективно гасить шумы и отражать их обратно, обеспечивая значительное снижение шума, проходящего через стены. Исследование, опубликованное в журнале Advanced Materials, подчёркивает, что эта технология может существенно повысить комфорт в жилых помещениях, предлагая эффективное решение для звукоизоляции.