Вчені створили шумопоглинаючі простирадла, вони ж покращують і звукоізоляцію приміщення

Вчені з Массачусетського технологічного інституту розробили нову звукоізоляційну плівку, засновану на шовкових простирадлах. Ця інноваційна плівка не тільки гасить звук, а й відбиває його назад до джерела. Технологія має потенціал значно покращити звукоізоляцію у квартирах із тонкими стінами. У ході досліджень показано, що ця плівка може зменшувати рівень шуму до 37 децибелів і випромінювати до 70 децибелів звуку, використовуючи квадрат шовку розміром всього 8×8 см.

Плівка працює завдяки використанню п’єзоелектричних волокон у шовку, які деформуються під впливом електричного струму, створюючи звукові хвилі. Це дозволяє ефективно гасити шуми та відбивати їх назад, забезпечуючи значне зниження шуму, що проходить через стіни. Дослідження, опубліковане в журналі Advanced Materials, наголошує, що ця технологія може суттєво підвищити комфорт у житлових приміщеннях, пропонуючи ефективне рішення для звукоізоляції.