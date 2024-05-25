Вчені створили шумопоглинаючі простирадла, вони ж покращують і звукоізоляцію приміщення25.05.24
Вчені з Массачусетського технологічного інституту розробили нову звукоізоляційну плівку, засновану на шовкових простирадлах. Ця інноваційна плівка не тільки гасить звук, а й відбиває його назад до джерела. Технологія має потенціал значно покращити звукоізоляцію у квартирах із тонкими стінами. У ході досліджень показано, що ця плівка може зменшувати рівень шуму до 37 децибелів і випромінювати до 70 децибелів звуку, використовуючи квадрат шовку розміром всього 8×8 см.
Плівка працює завдяки використанню п’єзоелектричних волокон у шовку, які деформуються під впливом електричного струму, створюючи звукові хвилі. Це дозволяє ефективно гасити шуми та відбивати їх назад, забезпечуючи значне зниження шуму, що проходить через стіни. Дослідження, опубліковане в журналі Advanced Materials, наголошує, що ця технологія може суттєво підвищити комфорт у житлових приміщеннях, пропонуючи ефективне рішення для звукоізоляції.
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Вчені створили шумопоглинаючі простирадла, вони ж покращують і звукоізоляцію приміщеннянаука розробка
Вчені з Массачусетського технологічного інституту розробили нову звукоізоляційну плівку, засновану на шовкових простирадлах
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