TWS-наушники Edifier Stax Spirit S10 имеют защиту IP54 и поддерживают 7 аудио кодеков

Компания Edifier представила новые флагманские TWS-наушники Stax Spirit S10. Наушники получили чип от Qualcomm и 12-миллиметровые динамики с плоской планарной мембраной, толщина которой составляет всего 8 мкм. Эта конструкция позволяет наушникам воспроизводить частоты от 20 Гц до 40 кГц. Использование проводки EqualMass второго поколения создаёт однородное магнитное поле, что способствует точному и синхронному воспроизведению звука на обеих чашах.

Edifier Stax Spirit S10 поддерживают активное шумоподавление (ANC) и технологию многоточечного соединения с использованием Bluetooth 5.4, а также широкую линейку аудиокодеков, включая AAC, SBC, aptX Adaptive, aptX Lossless, aptX Voice, LDAC и LHDC 5.0. В игровом режиме задержка звука достигает всего 89 мс, что делает наушники привлекательными для геймеров. Устройство также защищено по стандарту IP54, что обеспечивает устойчивость к пыли и влаге.

В плане автономности Stax Spirit S10 способны работать до 18 часов с активированным ANC и до 28 часов без него. Также поддерживается быстрая зарядка — 15 минут подзарядки обеспечат до 1,5 часов прослушивания музыки. Наушники уже доступны для покупки в Японии по цене $275, а появление в других странах ожидается позже.

Ранее Edifier представила под брендом Huazai новые наушники Huazai Halo Space. Они оснащены 40-мм динамическими драйверами с многослойной композитной мембраной, которая обеспечивает глубокие басы, ровные средние и чистые высокие частоты до 40 кГц. Дополнительно в конструкции предусмотрена независимая полость для изоляции внешних шумов.

Новинка получила сертификацию Hi-Res Audio и поддержку кодеков LDAC и LHDC 5.0. Встроенный микрофон, активное шумоподавление (ANC) и функция пространственного аудио с отслеживанием положения головы также присутствуют в этих наушниках.

Huazai Halo Space предлагает три режима подключения: через Bluetooth 5.3, с помощью USB или посредством приёмника на частоте 2.4 ГГц. В беспроводном режиме наушники способны работать до 50 часов. Вес устройства составляет 327 граммов.

На данный момент Edifier начала продажи новой модели в Китае, где наушники доступны по цене $120.