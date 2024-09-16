TWS-навушники Edifier Stax Spirit S10 мають захист IP54 і підтримують 7 кодеків аудіо16.09.24
Компанія Edifier представила нові флагманські TWS-навушники Stax Spirit S10. Навушники отримали чіп від Qualcomm та 12-міліметрові динаміки з плоскою планарною мембраною, товщина якої складає всього 8 мкм. Ця конструкція дозволяє навушникам відтворювати частоти від 20 Гц до 40 кГц. Використання проводки EqualMass другого покоління створює однорідне магнітне поле, що сприяє точному та синхронному відтворенню звуку на обох чашах.
Edifier Stax Spirit S10 підтримують активне шумозаглушення (ANC) та технологію багатоточкового з’єднання з використанням Bluetooth 5.4, а також широку лінійку аудіокодеків, включаючи AAC, SBC, aptX Adaptive, aptX Lossless, aptX Voice, LDAC та LHDC . В ігровому режимі затримка звуку досягає лише 89 мс, що робить навушники привабливими для геймерів. Пристрій також захищений за стандартом IP54, що забезпечує стійкість до пилу та вологи.
У плані автономності Stax Spirit S10 здатні працювати до 18 години з активованим ANC і до 28 години без нього. Також підтримується швидка зарядка – 15 хвилин підзарядки забезпечать до 1,5 години прослуховування музики. Навушники вже доступні для покупки в Японії за ціною $275, а поява в інших країнах очікується пізніше.
Раніше Edifier представила під брендом Huazai нові навушники Huazai Halo Space. Вони оснащені 40-мм динамічними драйверами з багатошаровою композитною мембраною, що забезпечує глибокі баси, рівні середні та чисті високі частоти до 40 кГц. Додатково у конструкції передбачена незалежна порожнина для ізоляції зовнішніх шумів.
Новинка отримала сертифікацію Hi-Res Audio та підтримку кодеків LDAC та LHDC 5.0. Вбудований мікрофон, активне шумозаглушення (ANC) та функція просторового аудіо з відстеженням положення голови також присутні у цих навушниках.
Huazai Halo Space пропонує три режими підключення: через Bluetooth 5.3, за допомогою USB або за допомогою приймача на частоті 2.4 ГГц. У бездротовому режимі навушники можуть працювати до 50 годин. Вага пристрою складає 327 грамів.
На даний момент Edifier розпочала продаж нової моделі в Китаї, де навушники доступні за ціною $120.
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