Edifier анонсировала наушники Huazai Halo Space с поддержкой Spatial Audio, ANC и автономностью до 50 часов

Компания Edifier представила под брендом Huazai новые наушники Huazai Halo Space. Они оснащены 40-мм динамическими драйверами с многослойной композитной мембраной, которая обеспечивает глубокие басы, ровные средние и чистые высокие частоты до 40 кГц. Дополнительно в конструкции предусмотрена независимая полость для изоляции внешних шумов.

Новинка получила сертификацию Hi-Res Audio и поддержку кодеков LDAC и LHDC 5.0. Встроенный микрофон, активное шумоподавление (ANC) и функция пространственного аудио с отслеживанием положения головы также присутствуют в этих наушниках.

Huazai Halo Space предлагает три режима подключения: через Bluetooth 5.3, с помощью USB или посредством приёмника на частоте 2.4 ГГц. В беспроводном режиме наушники способны работать до 50 часов. Вес устройства составляет 327 граммов.

На данный момент Edifier начала продажи новой модели в Китае, где наушники доступны по цене $120.