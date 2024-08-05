Edifier анонсувала навушники Huazai Halo Space з підтримкою Spatial Audio, ANC та автономністю до 50 годин05.08.24
Компанія Edifier представила під брендом Huazai нові навушники Huazai Halo Space. Вони оснащені 40-мм динамічними драйверами з багатошаровою композитною мембраною, що забезпечує глибокі баси, рівні середні та чисті високі частоти до 40 кГц. Додатково у конструкції передбачена незалежна порожнина для ізоляції зовнішніх шумів.
Новинка отримала сертифікацію Hi-Res Audio та підтримку кодеків LDAC та LHDC 5.0. Вбудований мікрофон, активне шумозаглушення (ANC) та функція просторового аудіо з відстеженням положення голови також присутні у цих навушниках.
Huazai Halo Space пропонує три режими підключення: через Bluetooth 5.3, за допомогою USB або за допомогою приймача на частоті 2.4 ГГц. У бездротовому режимі навушники можуть працювати до 50 годин. Вага пристрою складає 327 грамів.
На даний момент Edifier розпочала продаж нової моделі в Китаї, де навушники доступні за ціною $120.
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