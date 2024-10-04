Трамп объявит войну Google если победит на выборах 2024 года

Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах 2024 года намерен привлечь компанию Google к ответственности за предполагаемую предвзятость в показе новостей. Дональд Трамп заявил на своей платформе Truth Social, что Google якобы незаконно использует систему, чтобы показывать только негативные новости о нём и положительные о Камале Харрис.

Трамп выразил намерение добиваться справедливости и прозрачности в действиях крупных технологических компаний, обвинив Google в подрыве демократических процессов и влиянии на общественное мнение через манипуляции в поисковых результатах. Пока Google не дал официальных комментариев по поводу этих обвинений.

Он обвинил Google в «вопиющем вмешательстве в выборы» и выразил надежду, что Министерство юстиции США привлечет виновных к уголовной ответственности. Трамп также пообещал провести расследование действий компании, если будет переизбран президентом.

В свою очередь, в Google опровергли эти обвинения, заявив, что их алгоритмы не изменялись, и результаты поиска отображаются на основе запросов пользователей, мнения авторов, отношения редакций, людей и всей галактики, а не политической предвзятости.

Более того ранее консерваторы жаловались на то, что алгоритмы Google способствуют демократам. Медийный исследовательский центр даже выпустил несколько исследований, утверждающих, что поиск Google способствует демократам.