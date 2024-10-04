Трамп оголосить війну Google, якщо переможе на виборах 2024 року

Дональд Трамп заявив, що у разі перемоги на президентських виборах 2024 року має намір притягнути компанію Google до відповідальності за передбачувану упередженість у показі новин. Дональд Трамп заявив на своїй платформі Truth Social, що Google нібито незаконно використовує систему, щоб показувати лише негативні новини про нього та позитивні про Камала Харріс.

Трамп висловив намір домагатися справедливості та прозорості у діях великих технологічних компаній, звинувативши Google у підриві демократичних процесів та впливі на громадську думку через маніпуляції у пошукових результатах. Поки що Google не дав офіційних коментарів з приводу цих звинувачень.

Він звинуватив Google у “викриванні втручання у вибори” і висловив сподівання, що Міністерство юстиції США притягне винних до кримінальної відповідальності. Трамп також пообіцяв провести розслідування дій компанії, якщо його буде переобрано президентом.

У свою чергу, у Google спростували ці звинувачення, заявивши, що їх алгоритми не змінювалися, і результати пошуку відображаються на основі запитів користувачів, думки авторів, відносини редакцій, людей та всієї галактики, а не політичної упередженості.

Більше того, раніше консерватори скаржилися на те, що алгоритми Google сприяють демократам. Медійний дослідницький центр навіть випустив кілька досліджень, які стверджують, що пошук Google сприяє демократам.