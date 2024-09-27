TikTok позволит оформить платную подписку на контент от выбранных авторов

TikTok объявил о запуске новой функции монетизации — «Подписка», которая позволит создателям контента предлагать эксклюзивные материалы своим подписчикам за плату. Эта функция является расширенной версией инструмента «LIVE Subscription», который был переименован в марте 2024 года.

«Подписка» предлагает авторам контента возможность создавать три уровня подписки, каждый из которых открывает доступ к различным уникальным бонусам. Подписчики смогут смотреть эксклюзивные видео, участвовать в прямых трансляциях (LIVE) и использовать специальные наклейки. Их имена будут сопровождаться идентификаторами сообщества в профилях и комментариях, что подчеркнёт их статус.

Кроме того, подписчики получат доступ к платформе «Sub Space», где они смогут общаться с авторами контента. Создатели смогут настраивать различные бонусы, такие как роли в Discord, приветственные сообщения или возможность участия в совместных играх.

Для подключения этой функции авторам нужно соответствовать ряду требований: быть старше 18 лет, иметь минимум 10 000 подписчиков и накопить 100 000 просмотров за предыдущий месяц. В настоящее время функция доступна для некоторых создателей контента в отдельных странах и в скором времени появится на других рынках.