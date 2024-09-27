TikTok позволит оформить платную подписку на контент от выбранных авторов27.09.24
TikTok объявил о запуске новой функции монетизации — «Подписка», которая позволит создателям контента предлагать эксклюзивные материалы своим подписчикам за плату. Эта функция является расширенной версией инструмента «LIVE Subscription», который был переименован в марте 2024 года.
«Подписка» предлагает авторам контента возможность создавать три уровня подписки, каждый из которых открывает доступ к различным уникальным бонусам. Подписчики смогут смотреть эксклюзивные видео, участвовать в прямых трансляциях (LIVE) и использовать специальные наклейки. Их имена будут сопровождаться идентификаторами сообщества в профилях и комментариях, что подчеркнёт их статус.
Кроме того, подписчики получат доступ к платформе «Sub Space», где они смогут общаться с авторами контента. Создатели смогут настраивать различные бонусы, такие как роли в Discord, приветственные сообщения или возможность участия в совместных играх.
Для подключения этой функции авторам нужно соответствовать ряду требований: быть старше 18 лет, иметь минимум 10 000 подписчиков и накопить 100 000 просмотров за предыдущий месяц. В настоящее время функция доступна для некоторых создателей контента в отдельных странах и в скором времени появится на других рынках.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор ноутбука Acer Aspire 16 A16-51GM-7242: с поддержкой
Процессор, дискретная видеокарта, сканер отпечатков пальцев, большой накопитель – все это атрибута продвинутого офисного ноутбука. Но чтобы удержать цену Acer Aspire 16 A16-51GM-7242, компания немного поиздержалась. Разберемся в чем именно
Обзор ноутбука Acer Aspire 16 A16-51GM-7242: с поддержкой
Обзор наушников Sony WF-1000XM5: скромнее, лучше?
Обзор бизнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левитация
Видеонаблюдение от Ajax: обзор IP-камер DomeCam Mini, TurretCam, BulletCam и видеорегистратора NVR
Обзор монитора Acer Nitro XF240Y S3: лучшее за меньшее
Обзор микрофонов Logitech G: модели Yeti Orb и Yeti GX
Обзор умных часов Oppo Watch X: дорого и со вкусом
Тест ноутбука Acer Predator Helios Neo 14 (PHN14-51-97UA): компактное доминирование
Обзор лампы для стримеров Logitech G LITRA BEAM LX: главный свет
Обзор Acer Chromebook Plus 515 (CB515-2H-52YD): старший
Павербанки Baseus на 20 000 мАч: снова на острие
TikTok позволит оформить платную подписку на контент от выбранных авторовсоциальные сети
TikTok объявил о запуске новой функции монетизации — «Подписка», которая позволит создателям контента предлагать эксклюзивные материалы своим подписчикам за плату
Xiaomi Smart Band 9 теперь продается по всему миру за $45Xiaomi фитнес-трекер
Xiaomi Smart Band 9 оснащён 1,62-дюймовым AMOLED-дисплеем с максимальной яркостью 1200 нит и поддержкой автоматической регулировки яркости.