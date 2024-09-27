TikTok дозволить оформити платну передплату на контент від вибраних авторів27.09.24
TikTok оголосив про запуск нової функції монетизації – “Підписка”, яка дозволить творцям контенту пропонувати ексклюзивні матеріали своїм передплатникам за плату. Ця функція є розширеною версією інструменту “LIVE Subscription”, який був перейменований у березні 2024 року.
“Підписка” пропонує авторам контенту можливість створювати три рівні підписки, кожен з яких відкриває доступ до різних унікальних бонусів. Передплатники зможуть дивитися ексклюзивні відео, брати участь у прямих трансляціях (LIVE) та використовувати спеціальні наклейки. Їхні імена супроводжуватимуться ідентифікаторами спільноти у профілях та коментарях, що підкреслить їхній статус.
Крім того, передплатники отримають доступ до платформи Sub Space, де вони зможуть спілкуватися з авторами контенту. Творці зможуть налаштовувати різні бонуси, такі як ролі в Discord, вітальні повідомлення або можливість участі у спільних іграх.
Для підключення цієї функції авторам потрібно відповідати низці вимог: бути старше 18 років, мати мінімум 10 000 передплатників та нагромадити 100 000 переглядів за попередній місяць. В даний час функція доступна для деяких творців контенту в окремих країнах і незабаром з’явиться на інших ринках.
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TikTok дозволить оформити платну передплату на контент від вибраних авторівсоціальні мережі
TikTok оголосив про запуск нової функції монетизації – “Підписка”, яка дозволить творцям контенту пропонувати ексклюзивні матеріали своїм передплатникам за плату
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