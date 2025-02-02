Threads набрала 20 млн пользователей, всего у социально сети 320 млн02.02.25
Threads от Meta продолжает наращивать аудиторию. По данным, представленным в отчете для инвесторов, число ежемесячных активных пользователей достигло 320 миллионов. Это больше, чем месяцем ранее, когда платформа насчитывала 300 миллионов пользователей, а в ноябре этот показатель составлял 275 миллионов. Об этом сообщает TechCrunch.
По словам Марка Цукерберга, ежедневно в Threads регистрируется около миллиона новых аккаунтов. Компания активно работает над привлечением пользователей, внедряя дополнительные функции, включая возможность планирования публикаций, добавление музыкального сопровождения, систему Community Notes и другие нововведения.
Финансовый директор Meta Сьюзан Ли отметила, что платформа совершенствует алгоритмы рекомендаций. В частности, обновления направлены на повышение приоритета свежего контента, демонстрацию материалов от ведущих авторов, а также отображение большего количества публикаций от аккаунтов, на которые подписаны пользователи.
Рост аудитории подчеркивает позиции Meta на фоне конкурентов, среди которых Bluesky, Mastodon и X. В то время как Threads демонстрирует стабильное развитие, децентрализованная платформа Bluesky после резкого скачка в ноябре 2024 года, когда количество новых пользователей увеличилось на 189%, сейчас переживает спад интереса.
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