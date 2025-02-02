Threads набрала 20 млн користувачів, всього у соціально мережі 320 млн02.02.25
Threads від Meta продовжує нарощувати аудиторію. За даними, представленими у звіті для інвесторів, кількість щомісячних активних користувачів досягла 320 мільйонів. Це більше, ніж місяцем раніше, коли платформа налічувала 300 мільйонів користувачів, а листопаді цей показник становив 275 мільйонів. Про це повідомляє TechCrunch.
За словами Марка Цукерберга, щодня у Threads реєструється близько мільйона нових акаунтів. Компанія активно працює над залученням користувачів, впроваджуючи додаткові функції, включаючи можливість планування публікацій, додавання музичного супроводу, Community Notes та інші нововведення.
Фінансовий директор Meta Сьюзан Лі наголосила, що платформа вдосконалює алгоритми рекомендацій. Зокрема, оновлення спрямовані на підвищення пріоритету нового контенту, демонстрацію матеріалів від провідних авторів, а також відображення більшої кількості публікацій від акаунтів, на які підписані користувачі.
Зростання аудиторії наголошує на позиції Meta на тлі конкурентів, серед яких Bluesky, Mastodon і X. У той час як Threads демонструє стабільний розвиток, децентралізована платформа Bluesky після різкого стрибка в листопаді 2024 року, коли кількість нових користувачів збільшилася на 189%, зараз переживає спад інтересу .
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Компанія Ugreen випустила нову мишку для офісних завдань. Цікаво, що її дизайн відразу надсилає нас до однієї з класичних моделей вищого цінового діапазону. Помітно вищого. Подивимося, чи вдасться заощадити, не надто втративши зручність роботи.
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
Головні технологічні події 2024 року
Найкращі пристрої 2024 року: вибір редакції hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Огляд TWS-навушників Oppo Enco Air4: новіші
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): багато
Огляд ноутбуку Asus Zenbook S 16 (UM5606): нова хвиля
Samsung Galaxy Flip6: подарунок поколінь або чим цікавий смартфон-розкладачка у 2024 році?
Огляд мишки Logitech M196: мала та надовго
Threads набрала 20 млн користувачів, всього у соціально мережі 320 млн соціальні мережі
Threads від Meta продовжує нарощувати аудиторію. За даними, представленими у звіті для інвесторів, кількість щомісячних активних користувачів досягла 320 мільйонів
Заряду вистачить на пів року: представлено смартфон-монстр з батареєю 33 000 мАг Попросили розмістити смартфон
Світ смартфонів не перестає дивувати інноваціями. Компанія Oukitel представила справжнього монстра — WP100 Titan. Цей пристрій вражає не лише розмірами, але й неймовірним зарядом акумулятора. Розглянемо детальніше, чим же цікавий гаджет і чому він привертає увагу технологічних ентузіастів.
Doom запустили у PDF-файлі
LinkedIn заробила $2 млрд на преміум-підписках за 2024 рік
Секрети успіху у прогнозах на футбол
Увійти до Монобанку тепер можна через Apple ID
Mazda вперше за 28 років змінить логотип
Signal почне синхронізувати історію повідомлень між пристроями
Нові планшети Lenovo Yoga Tab Plus та Legion Tab Gen 3 почали продаватися в Україні
Samsung Galaxy S25 показує багато даних про стан акумулятора