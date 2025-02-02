Threads набрала 20 млн користувачів, всього у соціально мережі 320 млн

Threads від Meta продовжує нарощувати аудиторію. За даними, представленими у звіті для інвесторів, кількість щомісячних активних користувачів досягла 320 мільйонів. Це більше, ніж місяцем раніше, коли платформа налічувала 300 мільйонів користувачів, а листопаді цей показник становив 275 мільйонів. Про це повідомляє TechCrunch.

За словами Марка Цукерберга, щодня у Threads реєструється близько мільйона нових акаунтів. Компанія активно працює над залученням користувачів, впроваджуючи додаткові функції, включаючи можливість планування публікацій, додавання музичного супроводу, Community Notes та інші нововведення.

Фінансовий директор Meta Сьюзан Лі наголосила, що платформа вдосконалює алгоритми рекомендацій. Зокрема, оновлення спрямовані на підвищення пріоритету нового контенту, демонстрацію матеріалів від провідних авторів, а також відображення більшої кількості публікацій від акаунтів, на які підписані користувачі.

Зростання аудиторії наголошує на позиції Meta на тлі конкурентів, серед яких Bluesky, Mastodon і X. У той час як Threads демонструє стабільний розвиток, децентралізована платформа Bluesky після різкого стрибка в листопаді 2024 року, коли кількість нових користувачів збільшилася на 189%, зараз переживає спад інтересу .